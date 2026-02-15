Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 25^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 15 febbraio, si scende in campo per la 25^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Torino-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La domenica della 25^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Udinese-Sassuolo e prosegue alle 15.00 con Cremonese-Genoa e Parma-Verona. Alle 18.00 è il momento di Torino-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello. A seguire, alle 20.45, scenderanno in campo Napoli Roma.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Fernando Orsi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Gianfranco Teotino. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini.

Serie A, il programma di oggi

Domenica 15 febbraio

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Fernando Orsi
  • ore 12.30: Udinese-Sassuolo su DAZN 1
  • ore 15.00: Cremonese-Genoa su DAZN 1
  • ore 15.00: Parma-Verona su DAZN 2
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Gianfranco Teotino
  • alle 18.00: TORINO-BOLOGNA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Daniele Barone, commento Massimo Gobbi; inviati Paolo Aghemo e Marina Presello
  • dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti
  • ore 20.45: Napoli-Roma su DAZN 1

