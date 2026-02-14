L'allenatore dell'Inter commenta il successo sulla Juve: "Spero che sia la gara della svolta per quando affronteremo ancora i grandi club". Sull'espulsione di Kalulu: "Il tocco è leggero ma è un tocco, forse Kalulu avrebbe potuto tenere le mani a casa, io al posto suo con un giallo addosso, non avrei messo le mani"
Molto soddisfatto del risutato, meno della prestazione, Cristian Chivu commenta il successo sulla Juve e anche il discusso doppio giallo a Kalulu: "Dal punto di vista fisico e del gioco eravamo bloccati, sentivamo il peso della mancanza di vittorie negli scontri diretti - dice - I ragazzi l'hanno risentita, siamo riusciti a portarla a casa con cuore e carattere, mi prendo la voglia di andare a fare male la Juve che da quando è arrivato Luciano mette in difficoltà chiunque e bisogna fargli i complimenti". Sull'espulsione di Kalulu: "E' un tocco leggero ma è pur sempre un tocco, bisogna dirlo, il mio giocatore (Bastoni ndr) sente la mano dopo un anticipo, è la decisione dell'arbitro, un giocatore di esperienza come Kalulu forse avrebbe dovuto lasciare le mani a casa". Ed ancora: "Io con un giallo addosso non avrei messo le mani in quella situazione se fossi stato al posto di Kalulu". Sulla sostituzione di Bastoni: "L'ho cambiato perché avevo paura di Conceiçao, se non fosse uscito lui forse lo avrei lasciato in campo".
"Spero che la vittoria con la Juve sia una svolta"
Un successo indiscutibilmente importante che può aiutare l'Inter ad avere ancora più consapevolezza nelle sfide importanti in campionato ma non solo: "Io spero che la vittoria di oggi sia la svolta perché a me oggi la squadra non mi è piaciuta, non è riuscita a fare quello che avrei voluto ma mi prendo la vittoria, oggi si è sentita la mancanza della vittoria contro un top club ma bisogna anche dare merito a questa Juve che ha qualità e ci ha messo in difficoltà - spiega ancora - Anche in 10 sono riusciti a pareggiare, poi ovviamente hanno difeso al meglio. Sul 2-1 dovevamo gestirla meglio noi, con un po' di paura siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo avuto carattere fino al 90' per portarla a casa con un bel gol di Zielinski".