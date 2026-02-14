Molto soddisfatto del risutato, meno della prestazione, Cristian Chivu commenta il successo sulla Juve e anche il discusso doppio giallo a Kalulu: "Dal punto di vista fisico e del gioco eravamo bloccati, sentivamo il peso della mancanza di vittorie negli scontri diretti - dice - I ragazzi l'hanno risentita, siamo riusciti a portarla a casa con cuore e carattere, mi prendo la voglia di andare a fare male la Juve che da quando è arrivato Luciano mette in difficoltà chiunque e bisogna fargli i complimenti". Sull'espulsione di Kalulu: "E' un tocco leggero ma è pur sempre un tocco, bisogna dirlo, il mio giocatore (Bastoni ndr) sente la mano dopo un anticipo, è la decisione dell'arbitro, un giocatore di esperienza come Kalulu forse avrebbe dovuto lasciare le mani a casa". Ed ancora: "Io con un giallo addosso non avrei messo le mani in quella situazione se fossi stato al posto di Kalulu". Sulla sostituzione di Bastoni: "L'ho cambiato perché avevo paura di Conceiçao, se non fosse uscito lui forse lo avrei lasciato in campo".

