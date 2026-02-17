Offerte Sky
Milan-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel Milan Nkunku insidia i due in attacco che al momento sono Loftus-Cheek e Leao. Modric in mezzo, ai lati Jashari e Ricci. Il Como dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 ma c'è anche la possibilità di vedere una difesa a 3

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centrale di destra
Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
Milan
Zachary Athekame
Zachary Athekame
esterno destro
Milan
Ardon Jashari
Ardon Jashari
mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
mezzala sinistra
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Ruben Loftus-Cheek
Ruben Loftus-Cheek
attaccante
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao All. Massimiliano Allegri

  • Nkunku insidia i due in attacco che al momento sono Loftus-Cheek e Leao 
  • Difesa a tre con Tomori, De Winter e Pavlovic
  • Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Modric in mezzo
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale
Como
Alberto Moreno
Alberto Moreno
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Sergi Roberto
Sergi Roberto
Centrocampista centrale
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
esterno destro
Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
esterno sinistro
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Van Der Brempt, Ramón, D. Carlos, Moreno; Perrone, S. Roberto; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Fabregas dovrebbe partire con un 4-2-3-1 ma con il Milan potrebbe anche scegliere la difesa a tre
  • Douvikas in attacco
  • Rodríguez, Paz, Baturina alle sue spalle

