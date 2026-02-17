Nel Milan Nkunku insidia i due in attacco che al momento sono Loftus-Cheek e Leao. Modric in mezzo, ai lati Jashari e Ricci. Il Como dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 ma c'è anche la possibilità di vedere una difesa a 3
Probabili Formazioni
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao All. Massimiliano Allegri
- Nkunku insidia i due in attacco che al momento sono Loftus-Cheek e Leao
- Difesa a tre con Tomori, De Winter e Pavlovic
- Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Modric in mezzo
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Van Der Brempt, Ramón, D. Carlos, Moreno; Perrone, S. Roberto; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Fabregas dovrebbe partire con un 4-2-3-1 ma con il Milan potrebbe anche scegliere la difesa a tre
- Douvikas in attacco
- Rodríguez, Paz, Baturina alle sue spalle