Nel Cagliari ancora fuori dai convocati Folorunsho nonostante si alleni da giorni con la squadra. Palestra confermato in posizione più avanzata, torna Mazzitelli in mezzo. Nella Lazio Pellegrini e Rovella si candidano per una maglia da titolari. Zaccagni è recuperato ma parte dalla panchina. Cagliari-Lazio LIVE alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Probabili Formazioni
Le scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane
- Folorunsho da alcuni giorni lavora in gruppo ma non è stato convocato
- Lungo l'elenco degli altri assenti: Deiola, Borrelli, Felici e Belotti
- Possibile anche uno schieramento a 3 con Palestra e Obert come esterni
Le scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri
- Ballotaggi aperti in difesa fra Pellegrini e Nuno Tavares e a centrocampo fra Rovella e Cataldi con i primi favoriti
- Confermato il tridente d'attacco con Zaccagni che torna a disposizione per la panchina