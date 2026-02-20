Offerte Sky
Cagliari-Lazio, le probabili formazioni

Serie A

Nel Cagliari ancora fuori dai convocati Folorunsho nonostante si alleni da giorni con la squadra. Palestra confermato in posizione più avanzata, torna Mazzitelli in mezzo. Nella Lazio Pellegrini e Rovella si candidano per una maglia da titolari. Zaccagni è recuperato ma parte dalla panchina. Cagliari-Lazio LIVE alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Le scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

  • Folorunsho da alcuni giorni lavora in gruppo ma non è stato convocato
  • Lungo l'elenco degli altri assenti: Deiola, Borrelli, Felici e Belotti
  • Possibile anche uno schieramento a 3 con Palestra e Obert come esterni
Le scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri

  • Ballotaggi aperti in difesa fra Pellegrini e Nuno Tavares e a centrocampo fra Rovella e Cataldi con i primi favoriti
  • Confermato il tridente d'attacco con Zaccagni che torna a disposizione per la panchina

Serie A: Altre Notizie

Dubbio McTominay: "Problema al tendine da gestire"

napoli

McTominay resta in dubbio per Atalanta-Napoli, in programma domenica 22 alle 15. In un'intervista...

Milan, 40 anni fa iniziava l'era Berlusconi

sul canale 210

Esattamente quaranta anni fa, Berlusconi diventava proprietario del Milan. Su Sky Sport Legend...

Lautaro, risentimento al soleo: salta il derby

Serie A

Comunicato dell'Inter per fare il punto sulle condizioni di Lautaro Martinez. Confermato il...

Il calendario della 26^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 20 a lunedì 23 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, la ventiseiesima giornata di...

Zappi, ricorso respinto: resta inibizione 13 mesi

la sentenza

La Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente degli arbitri...
