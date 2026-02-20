Nel Cagliari ancora fuori dai convocati Folorunsho nonostante si alleni da giorni con la squadra. Palestra confermato in posizione più avanzata, torna Mazzitelli in mezzo. Nella Lazio Pellegrini e Rovella si candidano per una maglia da titolari. Zaccagni è recuperato ma parte dalla panchina. Cagliari-Lazio LIVE alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.