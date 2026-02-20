La partita Sassuolo-Hellas Verona valida per la 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 20 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Hellas Verona

Sassuolo e Hellas Verona non hanno pareggiato alcuno degli ultimi nove match di campionato - sei vittorie per gli emiliani e tre per i veneti nel parziale - l'ultima sfida chiusa in parità tra le due squadre in Serie A risale al 3-3 del 28 giugno 2020, al MAPEI Stadium (doppietta di Jérémie Boga e gol di Rogerio per i neroverdi; Darko Lazovic, Mariusz Stepinski e Matteo Pessina per i gialloblù). Il Sassuolo ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro l'Hellas Verona e potrebbe infilare tre successi consecutivi contro i veneti per la prima volta nella competizione. Il Sassuolo non ha vinto nelle ultime sei partite contro squadre che occupavano l'ultimo posto in classifica a inizio turno di campionato: cinque pareggi e una sconfitta nella sfida più recente contro il Genoa (1-2 in casa) nel novembre 2025; l'ultimo successo degli emiliani contro queste avversarie in Serie A risale al 26 settembre 2021, contro la Salernitana, proprio al MAPEI Stadium. Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato (1P), dopo che non aveva strappato alcun successo nelle precedenti sette (3N, 4P); nel periodo (dalla 22ª giornata), soltanto l'Inter conta più vittorie (quattro) dei neroverdi (tre appunto, al pari dell'Atalanta) in Serie A. L'Hellas Verona non ha vinto ancora nessuna delle nove partite (3N, 6P) giocate nel 2026 in Serie A. L'Hellas Verona ha perso le ultime due trasferte di campionato (sei reti al passivo) e potrebbe subire tre sconfitte esterne consecutive nel girone di ritorno di un singolo torneo di Serie A per la prima volta da maggio 2021, con Juric in panchina.