Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona

Sassuolo-Verona (match in programma stasera alle 20.45) apre la 26^ giornata di Serie A: Grosso senza gli squalificati Matic e Muharemovic, sostituiti da Coulibaly (con lo spostamento di Walukiewicz al centro) e Lipani. Assenza pesante anche per Sammarco, che non potrà contare sullo squalificato Orban: per affiancare Bowie ballottaggio Sarr-Mosquera, col primo favorito. Di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione
Muric, Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig, Koné, Lipani, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Grosso senza gli squalificati Matic e Muharemovic: pronti Coulibaly (con Walukiewicz centrale) e Lipani
- Davanti il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté
VERONA (3-5-2), la probabile formazione
Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson, Bradaric, Niasse, Al Musrati, Harroui, Frese, Bowie, Sarr. All. Sammarco
- Sammarco deve rinunciare allo squalificato Orban: in attacco ballottaggio Sarr-Mosquera per affiancare Bowie
- Lunga la lista degli infortunati, dove è rientrato nuovamente Belghali (per l'esterno ancora problemi alla caviglia). Out anche Lirola, Gagliardini e Serdar