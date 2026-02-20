Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona

Serie A

Sassuolo-Verona (match in programma stasera alle 20.45) apre la 26^ giornata di Serie A: Grosso senza gli squalificati Matic e Muharemovic, sostituiti da Coulibaly (con lo spostamento di Walukiewicz al centro) e Lipani. Assenza pesante anche per Sammarco, che non potrà contare sullo squalificato Orban: per affiancare Bowie ballottaggio Sarr-Mosquera, col primo favorito. Di seguito le probabili formazioni

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Probabili Formazioni

Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Woyo Coulibaly
Woyo Coulibaly
Terzino destro
pubblicità
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Difensore centrale
Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
pubblicità
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
Terzino sinistro
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezzala destra
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
Centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezzala sinistra
pubblicità
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

SASSUOLO (4-3-3), la probabile formazione

Muric, Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig, Koné, Lipani, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso senza gli squalificati Matic e Muharemovic: pronti Coulibaly (con Walukiewicz centrale) e Lipani
  • Davanti il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Armel Bella-Kotchap
Armel Bella-Kotchap
Difensore centrale di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
Esterno destro
Verona
Cheikh Niasse
Cheikh Niasse
Mezzala destra
Verona
Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati
Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati
Centrocampista centrale
Verona
Abdou Harroui
Abdou Harroui
Mezzala sinistra
pubblicità
Verona
Martin Frese
Martin Frese
Esterno sinistro
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Attaccante
pubblicità
Verona
Amin Sarr
Amin Sarr
Attaccante

VERONA (3-5-2), la probabile formazione

Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson, Bradaric, Niasse, Al Musrati, Harroui, Frese, Bowie, Sarr. All. Sammarco

  • Sammarco deve rinunciare allo squalificato Orban: in attacco ballottaggio Sarr-Mosquera per affiancare Bowie
  • Lunga la lista degli infortunati, dove è rientrato nuovamente Belghali (per l'esterno ancora problemi alla caviglia). Out anche Lirola, Gagliardini e Serdar

Serie A: Altre Notizie

Zappi, ricorso respinto: resta inibizione 13 mesi

la sentenza

La Corte d'Appello federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente degli arbitri...

La presentazione della 26^ giornata Serie A

guida tv

La 26^ giornata di Serie A si apre venerdì 20 e si chiude domenica 22 febbraio. Domenica, alle...

Doveri per Juve-Como, Milan-Parma a Piccinini

Serie A

Ufficializzate le designazioni per la 26^ giornata di Serie A. Doveri arbitrerà Juventus-Como,...

Stop trasferte ai tifosi Roma, Napoli e Fiorentina

Serie A

Il Tar del Lazio ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della...

Tom Brady, abbraccio con Ibrahimovic a San Siro

Serie A

C'è stato un ospite d'onore a San Siro in occasione di Milan-Como: Tom Brady che, prima del...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE