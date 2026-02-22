Loftus Cheek, infortunio in Milan-Parma: le news

Paura all'inizio di Milan-Parma, quando il centrocampista inglese è rimasto a terra dopo un doppio contatto in area: prima col portiere Corvi in uscita, poi col difensore Valenti. Loftus-Cheek, colpito al volto, è stato subito soccorso ma è dovuto uscire in barella. Applaudito da San Siro, l'inglese aveva il collo immobilizzato da un collare e del sangue sotto il naso e sullo zigomo. Al suo posto è entrato Jashari