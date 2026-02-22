Loftus Cheek, infortunio in Milan-Parma: le news
Preoccupazione per il centrocampista, uscito in barella a inizio partita. Al 7’, su un cross dalla sinistra, Loftus-Cheek prova a prendere il pallone di testa ma viene colpito al volto dal portiere Corvi e poi da Valenti. L’inglese resta a terra 3 minuti, poi viene portato via in barella tra gli applausi di San Siro, col collo immobilizzato e del sangue sullo zigomo e al naso. E' sempre rimasto cosciente ma ha riportato la rottura di alcuni denti ed è stato portato in ospedale per accertamenti
La FOTOSEQUENZA dell'infortunio di Loftus-Cheek
Le foto dell'infortunio dell'inglese del Milan all'inizio del match contro il Parma: dal cross di rabona di Saelemaekers all'impatto con il portiere Corvi, fino all'uscita dal campo di Ruben Loftus-Cheek in barella
Infortunio Loftus-Cheek in Milan-Parma: la fotosequenzaVai al contenuto
Loftus-Cheek cosciente, in ospedale per accertamenti
Dalle prime informazioni arrivate dopo l’infortunio, Loftus-Cheek ha riportato la rottura di alcuni denti. È sempre rimasto cosciente ma è stato comunque trasportato in ospedale a Milano per accertamenti
Loftus-Cheek, il momento dell'infortunio in Milan-Parma
Il momento dell'impatto tra RLC e il portiere del Parma Corvi
Infortunio per Loftus-Cheek, esce al 7' in barella
Paura all'inizio di Milan-Parma, quando il centrocampista inglese è rimasto a terra dopo un doppio contatto in area: prima col portiere Corvi in uscita, poi col difensore Valenti. Loftus-Cheek, colpito al volto, è stato subito soccorso ma è dovuto uscire in barella. Applaudito da San Siro, l'inglese aveva il collo immobilizzato da un collare e del sangue sotto il naso e sullo zigomo. Al suo posto è entrato Jashari