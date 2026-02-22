Torino, valutazioni in corso su Baroni dopo il ko col Genoa: le news

Contro il Genoa è arrivata la settima sconfitta nelle ultime dieci partite (tredicesima su 26 giornate). In queste ore la società sta valutando molto seriamente il cambio in panchina, anche se non c’è stato nessun confronto negli spogliatoi della dirigenza né con Baroni né con i giocatori. L'allenatore non ha parlato in conferenza stampa, il nome caldo è quello di D’Aversa (sarebbe un traghettatore) ma non ci sono stati contatti finora

Ore di valutazioni in casa Torino per il destino della panchina. Dopo il crollo di Marassi sempre più in bilico Baroni. Contro il Genoa è arrivata la s ettima sconfitta nelle ultime dieci partite , la tredicesima su 26 giornate. A fine partita il presidente Cairo e il direttore tecnico hanno lasciato lo stadio insieme, scuri in volto, molto delusi dalla prestazione e dall'atteggiamento della squadra. Non c’è stato nessun confronto negli spogliatoi né con i giocatori né con Baroni. L'allenatore non ha parlato in conferenza stampa. Le uniche parole sono state quelle di Vlasic che ha lanciato l'allarme: "Per salvarsi dobbiamo soffrire e calarci in questa realtà".

Le valutazioni del Torino e il nome caldo di D'Aversa

In queste ore la società sta valutando molto seriamente il cambio in panchina. Ha fatto impressione la serie di errori individuali che si ripetono e la superficialità della squadra in una partita considerata da non perdere a tutti i costi per non precipitare in classifica. Finora Cairo ha sempre difeso Baroni anche dopo sconfitte pesanti come con il Como sia all'andata che al ritorno oppure dopo l'ultimo ko in casa con il Bologna. Ma adesso la società sta seriamente pensando a un cambio per invertire una tendenza negativa e scuotere la squadra dall'apatia. La soluzione preferita dal club e quella di un traghettatore fino a giugno per poter poi scegliere senza vincoli l'allenatore della prossima stagione. Il nome caldo in queste ore per un traghettatore è quello di D'Aversa, anche se al momento non c'è stato alcun contatto.