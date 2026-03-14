La partita Udinese-Juventus della 29^ giornata di Serie A, si gioca sabato 14 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Udinese-Juventus, valida per la 29^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 14 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena. Inviati Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Udinese e Juventus

La Juventus ha vinto sette delle ultime otto sfide contro l'Udinese in Serie A (1P), incluse le tre più recenti - subendo solo due reti in questi otto confronti; l'ultimo pareggio tra le due formazioni in campionato risale infatti al 22 agosto 2021 (2-2 in Friuli). La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 trasferte contro l'Udinese in Serie A (10V, 4N); l'unico successo interno dei friulani nel periodo risale al 23 luglio 2020 (2-1 con gol di Nestorovski e Fofana in rimonta dopo la rete iniziale di de Ligt). Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio contro l'Atalanta, l'Udinese potrebbe rimanere imbattuta in tre match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre. Dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus (dallo scorso 30 ottobre), i bianconeri sarebbero terzi in classifica in Serie A (35 punti in 19 match, esattamente gli stessi di Como e Napoli), dietro solo a Inter (49) e Milan (42); nel periodo solo l'Inter (42) ha segnato più reti dei bianconeri (38) nel torneo. La Juventus ha subito almeno tre gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte tra tutte le competizioni; i bianconeri non hanno mai registrato almeno tre gol al passivo in cinque gare fuori casa consecutive ufficiali nella loro storia dal 1929/30.

Luciano Spalletti ha allenato l'Udinese in due periodi diversi della sua carriera da allenatore in Serie A (la prima tra marzo e giugno 2001 e la seconda in tre stagioni di fila tra il 2002/03 e il 2004/05), per un totale di 117 panchine in Serie A (48V, 34N, 35P). Spalletti è infatti il terzo allenatore con più panchine nella storia dell'Udinese in Serie A, dopo Francesco Guidolin (186) e Giuseppe Bigogno (172).