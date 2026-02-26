Offerte Sky
Parma-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Getty

Parma-Cagliari apre la 27^ giornata di Serie A, venerdì 27 febbraio alle 20:45. Pisacane senza lo squalificato Mina in difesa, dovrebbe giocare con una difesa a 4: in attacco confermata la coppia Kilicsoy-Esposito. Cuesta non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squdra che ha battuto il Milan a San Siro: Delprato sulla fascia e Pellegrino insieme a Strefezza

LA GUIDA TV DELLA 27^ GIORNATA DI SERIE A

Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale di destra
Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centrale di sinistra
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Oliver Sørensen
Oliver Sørensen
mezzala sinistra
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

Le possibili scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • Cuesta non dovrebbe cambiare molto rispetto alla vittoria di San Siro contro il Milan
  • Sulla fascia destra dovrebbe giocare Delprato
  • Strefezza dovrebbe accompagnare Pellegrino dal 1'
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale di destra
Cagliari
Alberto Dossena
Alberto Dossena
difensore centrale di sinistra
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
centrocampista centrale
Cagliari
Ibrahim Sulemana
Ibrahim Sulemana
centrocampista centrale
Cagliari
Riyad Idrissi
Riyad Idrissi
esterno sinistro
Cagliari
Semih Kiliçsoy
Semih Kiliçsoy
attaccante centrale
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante centrale

Le possibili scelte di Pisacane

CAGLIARI (4-4-2) la probabile formazione: Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, Esposito. All. Fabio Pisacane

  • Squalificato Mina: in difesa dovrebbero giocare Rodriguez e Dossena
  • A centrocampo Adopo e Sulemana con Palestra e Idrissi sulle fasce
  • In attacco la coppia Kilicsoy-Esposito
  • Ritorna tra i convocati Folorunsho, out dallo scorso 21 dicembre: partirà dalla panchina

