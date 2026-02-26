Parma-Cagliari apre la 27^ giornata di Serie A, venerdì 27 febbraio alle 20:45. Pisacane senza lo squalificato Mina in difesa, dovrebbe giocare con una difesa a 4: in attacco confermata la coppia Kilicsoy-Esposito. Cuesta non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squdra che ha battuto il Milan a San Siro: Delprato sulla fascia e Pellegrino insieme a Strefezza
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2) la probabile formazione: Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- Cuesta non dovrebbe cambiare molto rispetto alla vittoria di San Siro contro il Milan
- Sulla fascia destra dovrebbe giocare Delprato
- Strefezza dovrebbe accompagnare Pellegrino dal 1'
Le possibili scelte di Pisacane
CAGLIARI (4-4-2) la probabile formazione: Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, Esposito. All. Fabio Pisacane
- Squalificato Mina: in difesa dovrebbero giocare Rodriguez e Dossena
- A centrocampo Adopo e Sulemana con Palestra e Idrissi sulle fasce
- In attacco la coppia Kilicsoy-Esposito
- Ritorna tra i convocati Folorunsho, out dallo scorso 21 dicembre: partirà dalla panchina