Il trentesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Genos-Udinese, Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce. La giornata di Serie A si apre venerdì 20 marzo alle 18.30 con Cagliari-Napoli e prosegue alle 20.45 con Genoa-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Parma-Cremonese e si prosegue alle 18.00 con Milan-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Como-Pisa e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Lazio e Atalanta-Verona. Alle 18.00 è il momento di Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 chiudono la giornata di campionato Fiorentina e Inter.