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Serie A, la presentazione della 30^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

Il 30^ turno di Serie A si gioca da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Su Sky e in streaming su NOW: venerdì alle 20.45 Genoa-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, sabato alle 20.45 Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, e domenica alle 18.00 Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il trentesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 20 a domenica 22 marzo. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Genos-Udinese, Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce. La giornata di Serie A si apre venerdì 20 marzo alle 18.30 con Cagliari-Napoli e prosegue alle 20.45 con Genoa-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Parma-Cremonese e si prosegue alle 18.00 con Milan-Torino. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Como-Pisa e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Lazio e Atalanta-Verona. Alle 18.00 è il momento di Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 chiudono la giornata di campionato Fiorentina e Inter.

Serie A, la programmazione della 30^ giornata

Venerdì 20 marzo

  • ore 18.30: Cagliari-Napoli su DAZN 1 - [Mariani]
  • ore 20.45: Genoa-Udinese su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Collu]

Sabato 21 marzo

  • ore 15.00: Parma-Cremonese su DAZN 1 – [Fabbri]
  • ore 18.00: Milan-Torino su DAZN 1 - [Fourneau]
  • ore 20.45: Juventus-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Marchetti]

Domenica 22 marzo

  • ore 12.30: Como-Pisa su DAZN 1 - [Pairetto]
  • ore 15.00: Bologna-Lazio su DAZN 1 – [Feliciani]
  • ore 15.00: Atalanta-Verona su DAZN 2 – [Ayroldi]
  • ore 18.00: Roma-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]
  • ore 20.45: Fiorentina-Inter su DAZN 1 – [Colombo] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 30^ giornata

Sono sei i giocatori squalificati per la 30^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Delprato (Parma)
  • Durosinmi (Pisa) – due turni
  • Aebischer (Pisa)
  • Obert (Cagliari)
  • Wesley (Roma)
  • Bondo (Cremonese)

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