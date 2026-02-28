Dove vedere Hellas Verona-Napoli

La partita tra Hellas Verona e Napoli della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Hellas Verona-Napoli valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 28 febbraio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona e Napoli

Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 7 gennaio, Hellas Verona e Napoli potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A solo per la terza volta, dopo il 1971/72 e il 1972/73. Il Napoli è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (5V, 4N); l'unico successo degli scaligeri nel periodo è arrivato il 18 agosto 2024 al Bentegodi (3-0, in quella che fu la prima partita di Antonio Conte alla guida dei partenopei in campionato). Dopo il 3-0 nel match casalingo più recente contro il Napoli alla prima giornata dello scorso campionato, l'Hellas Verona potrebbe vincere due gare di fila al Bentegodi contro i partenopei in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1997 e il 2001. L'Hellas Verona è reduce da due sconfitte di fila e potrebbe perdere tre partite consecutive per la prima volta in questo campionato. Nel 2026, nessuna squadra ha guadagnato meno punti dell'Hellas Verona in Serie A: solo tre in 10 partite (3N), come la Cremonese. Inoltre, in questo anno solare, gli scaligeri hanno subito ben 21 gol: record negativo al pari del Wolfsburg nei Big-5 campionati europei. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il Napoli potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Antonio Conte. Il Napoli ha perso nove delle 18 trasferte in questa stagione tra tutte le competizioni (7V, 2N) e nelle precedenti 16 stagioni solo una volta ha registrato almeno 10 sconfitte: 11 nel 2014/15, ma in 28 gare fuori casa.