Roma-Juventus, la conferenza di Gasperini LIVE

live Serie A

Vigilia di Roma-Juventus. Gian Piero Gasperini presenta il match da Trigoria nella consueta conferenza stampa. I giallorossi hanno recuperato il grande ex Dybala per una sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. L'allenatore della Roma parla dalle 13.30, potete seguire le sue parole LIVE sul liveblog di skysport.it

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 27^ GIORNATA

Segui la conferenza stampa di Gasperini

LIVE

Inizia la conferenza stampa di Gasperini

A breve inizierà la conferenza stampa di Gasperini dal centro tecnico "Fulvio Bernardini" di Trigoria

Decisi anticipi e posticipi fino alla 30^ giornata

Ecco quando e con chi sarà impegnata la Roma nelle prossime giornate fino alla sosta

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 30^ giornata: ecco la data di Milan-Inter

Massara: "Sorteggio duro"

In attesa che anche Gasperini in conferenza commenti l'abbinamento col Bologna, il direttore sportivo della Roma Ricky Massara ai microfoni di Sky Sport non si è detto particolarmente fortunato: "Peccato per la questione ranking... "

Il sorteggio di Europa League

Ieri sono stati decisi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League. Non molto fortunata la Roma, impegnata nel derby italiano contro il Bologna e, in caso di passaggio del turno, contro una tra Aston Villa e Lille. Ecco il tabellone della competizione

Il tabellone dell'Europa League

Nella Juve torna Bremer

Un recupero importante nella Roma, ma anche nei bianconeri è pronto a tornare Bremer, già in panchina nella sfida di Champions contro il Galatasaray. Le ultime dalla Continassa

La Roma recupera Dybala ed El Shaarawy

Gasperini può sorridere: nella giornata di ieri Paulo Dybala è tornato in gruppo e sarà disponibile per la sfida alla sua ex squadra, anche El Shaarawy risulta recuperato. Out invece Soulé ed Hermoso, le ultime da Trigoria

Duello Champions

Partita fondamentale per la rincorsa al quarto posto, in questo momento occupato proprio dai giallorossi. La Juve insegue e non può permettersi altri passi falsi

La classifica della Serie A

Buongiorno a tutti. La vigilia di Roma-Juventus si apre con la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini: l'allenatore giallorosso parla dalle 13.30. Avviciniamoci insieme all'inizio

