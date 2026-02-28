Dove vedere Como-Lecce

La partita tra Como e Lecce della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Como-Lecce valida per la 27^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 28 febbraio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Lecce

Il Como ha vinto sei delle sette sfide (1N) contro il Lecce in Serie A; tra le squadre affrontate più di tre volte nel massimo campionato, quella salentina è la squadra contro cui il Como ha vinto in percentuale più partite (86%). Il Como ha tenuto la porta inviolata nelle ultime quattro sfide contro il Lecce in Serie A e solo contro la Roma (tra il 1985 e il 1987) i lariani hanno registrato cinque clean sheet di fila contro un singolo avversario nella loro storia nel massimo campionato. Solo l'Inter ha registrato più clean sheet (14) del Como (13) in questo campionato. Il Como ha vinto solo una delle ultime cinque partite al Sinigaglia in campionato (2N, 2P) - 6-0 lo scorso 24 gennaio contro il Torino - dopo che nelle cinque precedenti gare casalinghe aveva ottenuto quattro successi (1N). Nelle ultime due stagioni, ovvero dal suo ritorno in Serie A, il Como ha vinto solo due delle otto sfide contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni in classifica in Serie A (5N, 1P), perdendo quella più recente (1-2 al Sinigaglia contro la Fiorentina lo scorso 14 febbraio). Dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari all'Unipol Domus, il Lecce potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023, con Marco Baroni allenatore, contro Cremonese e Atalanta in quel caso.