Cremonese-Milan, Allegri LIVE alle 15.30

In attesa delle parole di Allegri, ha già parlato Davide Nicola: "Questa squadra ha ciò che serve per raggiungere l'obiettivo -ha detto l’allenatore della Cremonese- Incontriamo una squadra che ha qualità, che ha trovato continuità e identità in funzione dei propri giocatori. Ma giochiamo in casa nostra e sappiamo che dovremo saperci opporre all'avversario mantenendo la spavalderia giusta. Si possono correre rischi, è vero, ma lo spirito e la volontà sono fondamentali. Lo dico dal primo giorno"