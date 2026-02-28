Cremonese-Milan, Allegri LIVE alle 15.30

Giornata di vigilia in casa Milan in vista della partita di domani, domenica 1 marzo, alle 12.30 contro la Cremonese. Un match che Massimiliano Allegri presenta alla stampa a partire dalle 15.30. Segui qui le sue parole in diretta in conferenza
Milan, rischio diffidati
In ottica derby, Allegri deve stare attento a Rabiot, Saelemaekers, Fofana e Athekame. In caso di ammonizione, salterebbero la sfida all'Inter della prossima settimana. Nonostante ciò, i primi tre dovrebbero giocare titolari. Nella Cremonese invece sono diffidati Vardy e Terracciano
Milan, il prossimo appuntamento è il derby
La Lega Calcio ha ufficializzato il calendario di anticipi e posticipi della Serie A fino alla 30^ giornata (22 marzo), prima della sosta e dello spareggio mondiale che attende la Nazionale. Il derby Milan-Inter, valido per la 28^ giornata, è in programma domenica 8 marzo alle 20.45
Serie A, anticipi e posticipi fino alla 30^ giornata: ecco la data di Milan-InterVai al contenuto
Le ultime sul Milan
Non ci saranno Gimenez, Loftus-Cheek e Gabbia. Si va verso il 3-5-2 con De Winter in mezzo e ai lati Pavlovic e Tomori. A centrocampo Rabiot insieme a Modric e Fofana con Bartesaghi e Saelemaekers sulle fasce. Dubbio in attacco, al momento Leao insieme a Pulisic
Nicola: “Milan ha qualità, manteniamo giusta spavalderia”
In attesa delle parole di Allegri, ha già parlato Davide Nicola: "Questa squadra ha ciò che serve per raggiungere l'obiettivo -ha detto l’allenatore della Cremonese- Incontriamo una squadra che ha qualità, che ha trovato continuità e identità in funzione dei propri giocatori. Ma giochiamo in casa nostra e sappiamo che dovremo saperci opporre all'avversario mantenendo la spavalderia giusta. Si possono correre rischi, è vero, ma lo spirito e la volontà sono fondamentali. Lo dico dal primo giorno"
Le ultime sulla Cremonese
Un problema alla coscia terrà nuovamente Federico Baschirotto lontano dal campo. Il difensore non ci sarà quindi contro il Milan. Bianchetti, Ceccherini o Folino le alternative là dietro. Contusione al ginocchio invece per Payero. L’ex Udinese proverà a stringere i denti in vista del match all’ora di pranzo. In preallarme resta quindi Bondo quale alternativa in mediana. Davanti tutto aperto: Bonazzoli e Djuric possono far male su palla inattiva. Vardy era rimasto parzialmente a riposo contro la Roma. Forse l’unico più sullo sfondo è Sanabria
Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Cremonese-Milan. L'allenatore rossonero parlerà alla stampa a partire dalle 15.30