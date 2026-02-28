Roma-Juventus, Kalulu LIVE alle 15.30

Paulo Dybala recupera e sarà a disposizione di Gasperini. Dopo gli allenamenti personalizzati, l'argentino ha superato il test ed è tornato in gruppo. Hermoso e Soulé invece sono fuori dai giochi. Pronti Ghilardi in difesa e la coppia Zaragoza-Pellegrini alle spalle di Malen. In mediana restano Koné e Cristante come interni con Celik e Wesley ad occuparsi delle corsie esterne. Pisilli sarà ancora, in caso di necessità, un’opzione a gara in corso