Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma-Juventus, Kalulu LIVE in conferenza alle 15.30

live Serie A

Giornata di conferenza stampa in casa Juventus in attesa della partita contro la Roma. Per i bianconeri è Pierre Kalulu a presentare la sfida ai giornalisti: segui qui le sue parole in diretta dalle 15.30

LE PAROLE DI GASPERINI

LIVE

Il punto con Giovanni Guardalà

Le ultime news sulla Roma

Paulo Dybala recupera e sarà a disposizione di Gasperini. Dopo gli allenamenti personalizzati, l'argentino ha superato il test ed è tornato in gruppo. Hermoso e Soulé invece sono fuori dai giochi. Pronti Ghilardi in difesa e la coppia Zaragoza-Pellegrini alle spalle di Malen. In mediana restano Koné e Cristante come interni con Celik e Wesley ad occuparsi delle corsie esterne. Pisilli sarà ancora, in caso di necessità, un’opzione a gara in corso

Le ultime news sulla Juve

Spalletti non avrà a disposizione il proprio capitano: Locatelli infatti è fuori causa visto che è squalificato. In mediana possibile chance per Koopmeiners. Bremer era già in panchina mercoledì scorso in Champions e va verso il rientro nel pacchetto difensivo. Kalulu rientra dalla squalifica. Perin confermato tra i pali dopo la presenza in Champions. Davanti nuova chance per Jonathan David. Sarà lui il terminale di riferimento con alle proprie spalle Conceicao, McKennie e Yildiz

Benvenuti nel liveblog che seguirà la conferenza stampa di Pierre Kalulu in attesa di Roma-Juventus. Il giocatore bianconero parlerà a partire dalle 15.30

Serie A: Altre Notizie

Cremonese-Milan, Allegri LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di vigilia in casa Milan in vista della partita di domani, domenica 1 marzo, alle 12.30...

Roma-Juventus, Kalulu LIVE alle 15.30

live Serie A

Giornata di conferenza stampa in casa Juventus in attesa della partita contro la Roma. Per i...

Dove vedere Hellas Verona-Napoli

guida tv

La partita tra Hellas Verona e Napoli della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio...

Gasperini: "Dybala con la Juve? Si decide oggi"

ROMA

Vigilia di Roma-Juventus. Gian Piero Gasperini ha parlato del match a Trigoria: "Io e Spalletti...

Dove vedere Como-Lecce

guida tv

La partita tra Como e Lecce della 27^ giornata di Serie A si gioca sabato 28 febbraio alle 15 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE