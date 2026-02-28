Roma-Juventus, Kalulu LIVE alle 15.30

Giornata di conferenza stampa in casa Juventus in attesa della partita contro la Roma. Per i bianconeri è Pierre Kalulu a presentare la sfida ai giornalisti: segui qui le sue parole in diretta dalle 15.30
Il punto con Giovanni Guardalà
Le ultime news sulla Roma
Paulo Dybala recupera e sarà a disposizione di Gasperini. Dopo gli allenamenti personalizzati, l'argentino ha superato il test ed è tornato in gruppo. Hermoso e Soulé invece sono fuori dai giochi. Pronti Ghilardi in difesa e la coppia Zaragoza-Pellegrini alle spalle di Malen. In mediana restano Koné e Cristante come interni con Celik e Wesley ad occuparsi delle corsie esterne. Pisilli sarà ancora, in caso di necessità, un’opzione a gara in corso
Le ultime news sulla Juve
Spalletti non avrà a disposizione il proprio capitano: Locatelli infatti è fuori causa visto che è squalificato. In mediana possibile chance per Koopmeiners. Bremer era già in panchina mercoledì scorso in Champions e va verso il rientro nel pacchetto difensivo. Kalulu rientra dalla squalifica. Perin confermato tra i pali dopo la presenza in Champions. Davanti nuova chance per Jonathan David. Sarà lui il terminale di riferimento con alle proprie spalle Conceicao, McKennie e Yildiz
