Cagliari-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il Como fa visita al Cagliari (sabato alle 15) per proseguire la sua corsa per l’Europa. Pisacane è ancora senza Mina, davanti possibile tridente con Palestra-Folorunsho-Esposito. Fabregas con Douvikas titolare e Baturina sulla trequarti che dovrebbe vincere il ballottaggio con Diao

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
terzino destro
Cagliari
Alberto Dossena
Alberto Dossena
Difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezzala destra
Cagliari
Joseph Liteta
Joseph Liteta
centrocampista centrale
Cagliari
Ibrahim Sulemana
Ibrahim Sulemana
Mezzala sinistra
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
ala destra
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
attaccante
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
ala sinistra

La probabile formazione

CAGLIARI (4-3-3), la probabile formazione: Caprile, Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane

  • Mina ha scontato la squalifica ma è ancora out per un problema muscolare. In mezzo alla difesa Dossena-Rodriguez.
  • Non recuperano nemmeno Deiola, Gaetano e Mazzitelli: a centrocampo confermati dunque Adopo-Liteta-Sulemana
  • Davanti possibile tridente con Folorunsho falso nove e Palestra ed Esposito larghi (quest'ultimo in ballottaggio con Kilicsoy)
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
Trequartista di destra
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Trequartista di sinistra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Centravanti

La probabile formazione

COMO (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • In difesa torna Kempf al centro, con Van der Brempt favorito a destra
  • Sulla trequarti Baturina titolare al posto di Diao, non ancora pronto a partire dal 1'
  • Davanti gioca Douvikas, entrato solo a gara in corso contro l’Inter

