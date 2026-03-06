Il Como fa visita al Cagliari (sabato alle 15) per proseguire la sua corsa per l’Europa. Pisacane è ancora senza Mina, davanti possibile tridente con Palestra-Folorunsho-Esposito. Fabregas con Douvikas titolare e Baturina sulla trequarti che dovrebbe vincere il ballottaggio con Diao
Probabili Formazioni
La probabile formazione
CAGLIARI (4-3-3), la probabile formazione: Caprile, Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Folorunsho, Esposito. All. Pisacane
- Mina ha scontato la squalifica ma è ancora out per un problema muscolare. In mezzo alla difesa Dossena-Rodriguez.
- Non recuperano nemmeno Deiola, Gaetano e Mazzitelli: a centrocampo confermati dunque Adopo-Liteta-Sulemana
- Davanti possibile tridente con Folorunsho falso nove e Palestra ed Esposito larghi (quest'ultimo in ballottaggio con Kilicsoy)
La probabile formazione
COMO (4-2-3-1), la probabile formazione: Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodríguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- In difesa torna Kempf al centro, con Van der Brempt favorito a destra
- Sulla trequarti Baturina titolare al posto di Diao, non ancora pronto a partire dal 1'
- Davanti gioca Douvikas, entrato solo a gara in corso contro l’Inter