Sabato alle 20.45 la Juve ospita il Pisa (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Due ballottaggi per Spalletti: in porta, con il possibile ritorno di Di Gregorio titolare, e a centrocampo, tra Thuram e Koopmeiners. Vlahovic non è ancora recuperato: davanti confermato David. Nel Pisa c'è Canestrelli al posto di Calabresi, in attacco la coppia Moreo-Stojilkovic

LE PAROLE DI SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA