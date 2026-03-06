Sabato alle 20.45 la Juve ospita il Pisa (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Due ballottaggi per Spalletti: in porta, con il possibile ritorno di Di Gregorio titolare, e a centrocampo, tra Thuram e Koopmeiners. Vlahovic non è ancora recuperato: davanti confermato David. Nel Pisa c'è Canestrelli al posto di Calabresi, in attacco la coppia Moreo-Stojilkovic
Probabili Formazioni
La probabile formazione
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
- Gatti è recuperato ma non dovrebbe partire dal 1'. Si va verso la conferma della linea di difesa che ha giocato contro la Roma, con un ballottaggio tra i pali e Di Gregorio che potrebbe tornare titolare (contro la Roma giocò Perin)
- Altro ballottaggio a centrocampo, tra Thuram e Koopmeiners, anche se in conferenza stampa Spalletti ha detto di preferire l'olandese dove "comincia l'azione"
- Confermato l'attacco: David di punta e alle sue spalle Conceiçao-McKennie-Yildiz. Vlahovic non è ancora disponibile, si punta a recuperarlo per la partita con l'Udinese
PISA (3-5-2) la probabile formazione
PISA (3-5-2), la probabile formazione: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
- In difesa Calabresi non è ancora recuperato: al suo posto Canestrelli, con Caracciolo e Coppola (quest'ultimo in ballottaggio con Bozhinov)
- A centrocampo c'è Loyola, con Aebischer e Marin. Touré è il favorito sulla destra, dopo la panchina contro il Bologna, ma non sono da escludere le ipotesi Leris e Cuadrado (ex della sfida)
- Davanti si va verso la coppia Moreo-Stojilkovic