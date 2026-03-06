Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Sabato alle 20.45 la Juve ospita il Pisa (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Due ballottaggi per Spalletti: in porta, con il possibile ritorno di Di Gregorio titolare, e a centrocampo, tra Thuram e Koopmeiners. Vlahovic non è ancora recuperato: davanti confermato David. Nel Pisa c'è Canestrelli al posto di Calabresi, in attacco la coppia Moreo-Stojilkovic

LE PAROLE DI SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA

Probabili Formazioni

Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
pubblicità
Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
pubblicità
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
terzino sinistro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Trequartista di destra
pubblicità
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista centrale
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista di sinistra
pubblicità
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Centravanti

La probabile formazione

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Gatti è recuperato ma non dovrebbe partire dal 1'. Si va verso la conferma della linea di difesa che ha giocato contro la Roma, con un ballottaggio tra i pali e Di Gregorio che potrebbe tornare titolare (contro la Roma giocò Perin)
  • Altro ballottaggio a centrocampo, tra Thuram e Koopmeiners, anche se in conferenza stampa Spalletti ha detto di preferire l'olandese dove "comincia l'azione"
  • Confermato l'attacco: David di punta e alle sue spalle Conceiçao-McKennie-Yildiz. Vlahovic non è ancora disponibile, si punta a recuperarlo per la partita con l'Udinese

 

Pisa
Nícolas David Andrade
Nícolas David Andrade
Portiere
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di destra
pubblicità
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Francesco Coppola
Francesco Coppola
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Felipe Loyola
Felipe Loyola
Mezzala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Mezzala sinistra
pubblicità
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
attaccante
pubblicità
Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
attaccante

PISA (3-5-2) la probabile formazione

PISA (3-5-2), la probabile formazione: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Coppola; Touré, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark

  • In difesa Calabresi non è ancora recuperato: al suo posto Canestrelli, con Caracciolo e Coppola (quest'ultimo in ballottaggio con Bozhinov)
  • A centrocampo c'è Loyola, con Aebischer e Marin. Touré è il favorito sulla destra, dopo la panchina contro il Bologna, ma non sono da escludere le ipotesi Leris e Cuadrado (ex della sfida)
  • Davanti si va verso la coppia Moreo-Stojilkovic

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Napoli-Torino

guida tv

La partita tra Napoli e Torino della 28^ giornata di Serie A si gioca venerdì 6 marzo alle 20.45...

Spalletti: "Vlahovic non sarà a disposizione"

juventus

Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del match contro il Pisa (sabato alle 20.45 in...

Dybala operato: lesione al menisco

roma

Terminata l'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro dell'argentino. Dopo il fastidio di...

Gasperini: "Mi piace vedere il Genoa di De Rossi"

roma

L’allenatore romanista, ex della partita, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Secolo...

Il calendario della 28^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo la 28^ giornata di Serie A su Sky e NOW con 3 gare in co-esclusiva:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE