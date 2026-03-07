Tre gli appuntamenti del sabato della 28^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Cagliari-Como e si prosegue alle 18.00 con Atalanta-Udinese . La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano.