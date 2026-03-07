Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 28^ giornataguida tv
Oggi, sabato 7 marzo, si scende in campo per la 28^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Juventus-Pisa su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Tre gli appuntamenti del sabato della 28^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Cagliari-Como e si prosegue alle 18.00 con Atalanta-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 7 marzo
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto
- ore 15.00: Cagliari-Como su DAZN 1
- ore 18.00: Atalanta-Udinese su DAZN 1
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano
- alle 20.45: JUVENTUS-PISA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo