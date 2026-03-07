Offerte Sky
Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 28^ giornata

guida tv

Oggi, sabato 7 marzo, si scende in campo per la 28^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Juventus-Pisa su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Tre gli appuntamenti del sabato della 28^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Cagliari-Como e si prosegue alle 18.00 con Atalanta-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Juventus-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Sara Benci insieme a Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 7 marzo

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Riccardo Gentile, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto
  • ore 15.00: Cagliari-Como su DAZN 1
  • ore 18.00: Atalanta-Udinese su DAZN 1 
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano
  • alle 20.45: JUVENTUS-PISA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo.  Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

Conte: "La nostra forza è stata non cercare alibi"

NAPOLI

L'allenatore del Napoli felice per la vittoria e i rientri: "Per come hanno giocato Anguissa e De...

Dybala operato: lesione al menisco

roma

Terminata l'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro dell'argentino. Dopo il fastidio di...

Dove vedere Napoli-Torino

guida tv

La partita tra Napoli e Torino della 28^ giornata di Serie A si gioca venerdì 6 marzo alle 20.45...

Spalletti: "Vlahovic non sarà a disposizione"

juventus

Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del match contro il Pisa (sabato alle 20.45 in...

Gasperini: "Mi piace vedere il Genoa di De Rossi"

roma

L’allenatore romanista, ex della partita, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Secolo...
