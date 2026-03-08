La partita tra Bologna ed Hellas Verona della 28^ giornata di Serie A si gioca domenica 8 marzo alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Bologna-Hellas Verona valida per la 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 8 marzo alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Hellas Verona

Il Bologna ha vinto le ultime due sfide contro l'Hellas Verona in campionato (entrambe però al Bentegodi) e non ha mai ottenuto tre successi consecutivi contro gli scaligeri in Serie A. L'Hellas Verona ha vinto l'ultima trasferta al Dall'Ara contro il Bologna in campionato (3-2 il 30 dicembre 2024) e solo una volta ha ottenuto due successi fuori casa di fila contro i rossoblù in Serie A: tra l'ottobre 2013 e l'aprile 2016.

Il Bologna arriva da tre successi di fila in campionato e potrebbe vincere almeno quattro gare consecutive in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (cinque in quel caso, una delle quali proprio contro l'Hellas Verona). Il Bologna non ha subito gol nelle due gare più recenti di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta con Vincenzo Italiano allenatore, l'ultima volta che ci è riuscito risale infatti al periodo tra marzo e aprile 2024 (quattro in quel caso con Thiago Motta alla guida). L'Hellas Verona ha perso le ultime tre partite di campionato, l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2024. Nessuna squadra ha guadagnato meno punti in trasferta dell'Hellas Verona nel campionato in corso (otto, al pari del Pisa); in aggiunta, il Verona ha realizzato solo otto gol fuori casa in 14 gare, record negativo in questa Serie A condiviso con la Lazio.