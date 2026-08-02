L'allenatore del Milan Amorim e Matteo Gabbia, simbolo del settore giovanile del club, hanno reso omaggio a Franco Baresi deponendo una corona di fiori ai piedi del murale a Perth dedicato alla leggenda rossonera (la foto dopo lo scudetto 1987-1988, con Gullit), dipinto nel 2024. La squadra non potrà presenziare al funerale di martedì 4 agosto per questioni logistiche (si trova in tournée in Australia). "Ci dispiace non essere a Milano quel giorno, questo omaggio era doveroso", ha detto Gabbia

L'INTERVISTA A GABBIA