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Milan, Franco Baresi e il murale a Perth: l'omaggio di Amorim e Gabbia. VIDEO

il tributo

L'allenatore del Milan Amorim e Matteo Gabbia, simbolo del settore giovanile del club, hanno reso omaggio a Franco Baresi deponendo una corona di fiori ai piedi del murale a Perth dedicato alla leggenda rossonera (la foto dopo lo scudetto 1987-1988, con Gullit), dipinto nel 2024. La squadra non potrà presenziare al funerale di martedì 4 agosto per questioni logistiche (si trova in tournée in Australia). "Ci dispiace non essere a Milano quel giorno, questo omaggio era doveroso", ha detto Gabbia

L'INTERVISTA A GABBIA

Il murale a Perth che ritrae Baresi sulle spalle di Gullit dopo lo scudetto 1987/88

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