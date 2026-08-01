Gennaro Gattuso chiude il caso Taylor dopo quanto accaduto in allenamento: "Per me dopo trenta minuti era già finito tutto. Chi mi conosce sa che stile ho". L'allenatore ha poi analizzato i progressi della Lazio dopo l'amichevole vinta contro l'Avellino, chiedendo però un ulteriore salto di qualità: "L'asticella va alzata". Infine il ricordo di Franco Baresi: "Era unico, avrebbe meritato il Pallone d'Oro alla carriera"

Gennaro Gattuso torna sul confronto avuto con Taylor nei giorni scorsi quando è stato allontanato dall'allenamento dopo un battibecco con l'allenatore e considera definitivamente chiuso il caso: "Chi mi conosce sa come ragiono, che stile ho. Per me dopo trenta minuti è finito tutto e l'avete visto anche nel pomeriggio. Dobbiamo avere questo spirito qua". Gattuso ha poi commentato, ai canali ufficiali del club, la vittoria della Lazio nell'amichevole contro l'Avellino, sottolineando i progressi compiuti durante la preparazione: "La squadra sta cominciando a fare quello che vogliamo. Pressione alta, squadra alta, andare uomo su uomo sulla costruzione dal basso". Gattuso è soddisfatto dell'atteggiamento, ma chiede ancora un salto di qualità: "Qualcosa si rischia, ma anche la condizione sta migliorando. Siamo contenti perché c'è entusiasmo, poi è normale che va alzato il livello e qualcosa ci manca. Stiamo lavorando bene ed è un piacere allenarli".