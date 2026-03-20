Due ballottaggi per De Rossi, entrambi sulla trequarti: Baldanzi-Messias e Vitinha-Ekhator. Torna dal 1' Norton-Cuffy. Nell'Udinese in difesa rientra titolare Solet, con Ehizibue che riprende il suo posto largo a destra a centrocampo. Per il resto tante conferme per Runjaic, a partire dalla coppia d'attacco Zaniolo-Davis. Si gioca questa sera, venerdì 20 marzo, alle 20.45 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Genoa
3-4-2-1: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
- Due ballottaggi per De Rossi, entrambi sulla trequarti: Baldanzi-Messias e Vitinha-Ekhator
- Torna dal 1' Norton-Cuffy
- Conferme in difesa
La probabile formazione dell'Udinese
3-5-2: Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- In difesa rientra da titolare Solet, con Ehizibue che quindi torna largo a destra a centrocampo
- Per il resto tante conferme per Runjaic, a partire dalla coppia d'attacco Zaniolo-Davis