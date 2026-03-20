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Probabili formazioni di Genoa-Udinese

Serie A

Due ballottaggi per De Rossi, entrambi sulla trequarti: Baldanzi-Messias e Vitinha-Ekhator. Torna dal 1' Norton-Cuffy. Nell'Udinese in difesa rientra titolare Solet, con Ehizibue che riprende il suo posto largo a destra a centrocampo. Per il resto tante conferme per Runjaic, a partire dalla coppia d'attacco Zaniolo-Davis. Si gioca questa sera, venerdì 20 marzo, alle 20.45 LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Centrocampista centrale
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
Esterno sinistro
pubblicità
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
Trequartista
Genoa
Vitinha
Vitinha
Trequartista
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

La probabile formazione del Genoa

3-4-2-1: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Malinovskyi, Norton-Cuffy; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

  • Due ballottaggi per De Rossi, entrambi sulla trequarti: Baldanzi-Messias e Vitinha-Ekhator    
  • Torna dal 1' Norton-Cuffy
  • Conferme in difesa
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
Esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Mezzala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Mezzala sinistra
pubblicità
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

3-5-2: Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • In difesa rientra da titolare Solet, con Ehizibue che quindi torna largo a destra a centrocampo
  • Per il resto tante conferme per Runjaic, a partire dalla coppia d'attacco Zaniolo-Davis

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