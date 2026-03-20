Milan-Torino: la conferenza stampa di Allegri LIVE

Dopo il ko contro la Lazio il Milan vuole ripartire in casa contro il Torino: partita in programma sabato alle 18 e valida per la 30^ giornata. Allegri presenta così la sfida: segui qui le sue parole in conferenza
Modric ha portato il suo Pallone d'Oro al museo del Milan. È un po' questo il simbolo del suo legame col Milan?
"Luka ha portato il suo esempio, a livello umano e professionale. È un esempio per tutti. Vedere uno come lui giocare con questa passione per il calcio è incredibile. E questo crea entusiasmo al gruppo".
Inizia la conferenza di Allegri
Allegri, il "papà" di questo Milan: cosa è cambiato con lui
Allegri è il "papà" di questo Milan. Nel giorno della festa del papà - ieri - Peppe Di Stefano racconta il ruolo centrale dell’allenatore nel nuovo corso rossonero. Arrivato dopo una stagione complicata, Allegri ha lavorato per ricompattare squadra e ambiente, riportando equilibrio dentro e fuori dal campo a partire da Milanello dove il clima è cambiato... Guarda il video
Tre le ultime anticipazioni sulle prossime maglie della A c'è anche quella del Milan
La stagione deve ancora finire, eppure si pensa già al futuro, almeno per le maglie da gioco. Iniziano a emergere le prime indiscrezioni su quelle che saranno le divise delle squadre di Serie A per l'annata 2026/2027. Le ultime trapelate riguardano la seconda maglia del Milan e quella da portiere della Juve. Qui la nostra raccolta con tutte le anticipazioni emerse finora grazie al sito specializzato Footy Headlines
Fofana: "Ho cambiato ruolo per il Milan. Mi sono giocato il Mondiale"
Nei giorn scorsi Youssouf Fofana ha parlato al quotidiano francese L'Equipe della sua esperienza al Milan sottolineando il suo cambio di ruolo, rispetto a quello che pensava, e gli effetti dello stesso in chiave Nazionale: "Quest'anno ho cambiato posizione, gioco mezzala destra: sto imparando un nuovo mestiere a 27 anni ma credo che questa stagione non sia stata sufficientemente buona. È già passato un anno dall'ultima chiamata in Nazionale, forse il mio tempo è finito"
Pace fatta: le foto della stretta di mano
Leao e Pulisic si chiariscono: stretta di mano dopo la LazioVai al contenuto
Costacurta: "Milan a -8, meglio guardare le squadre dietro"
Nel post partita di Lazio-Milan, gli ospiti del Club di Fabio Caressa hanno parlato delle ripercussioni del ko rossonero in ottica rincorsa scudetto sull'Inter: "Otto punti a nove giornate dalla fine sono tanti -l’analisi di Alessandro Costacurta- Probabilmente se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che stanno dietro". Il VIDEO completo con l’opinione dell’ex difensore del Milan
Lazio-Milan 1-0: gli highlights
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Allegri parla alle 12
Dopo il ko contro la Lazio il Milan vuole ripartire in casa contro il Torino: partita in programma sabato alle 18 e valida per la 30^ giornata. Allegri presenta così la sfida: segui qui le sue parole in conferenza a partire dalle 12