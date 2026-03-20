Milan-Torino: la conferenza stampa di Allegri LIVE

Nei giorn scorsi Youssouf Fofana ha parlato al quotidiano francese L'Equipe della sua esperienza al Milan sottolineando il suo cambio di ruolo, rispetto a quello che pensava, e gli effetti dello stesso in chiave Nazionale: "Quest'anno ho cambiato posizione, gioco mezzala destra: sto imparando un nuovo mestiere a 27 anni ma credo che questa stagione non sia stata sufficientemente buona. È già passato un anno dall'ultima chiamata in Nazionale, forse il mio tempo è finito"

LE SUE PAROLE