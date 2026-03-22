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I numeri di Bologna e Lazio

Dopo l'1-1 nel match d'andata dello scorso 7 dicembre, Bologna e Lazio potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 1988/89.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Lazio in campionato (4V, 2N), non subendo alcun gol nelle cinque più recenti. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti dai felsinei nelle precedenti 17 gare di Serie A (4V, 5N, 8P). Dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Bologna in partite casalinghe di Serie A (quattro in nove match, al pari di Hellas Verona e Pisa); nel periodo, gli emiliani hanno subito 15 reti in gare interne (record negativo insieme al Verona). La Lazio arriva da due vittorie di fila in campionato, l'ultima volta che ha registrato almeno tre successi consecutivi in Serie A risale al periodo tra ottobre e novembre 2024 (cinque in quel caso). La Lazio è la squadra che ha segnato meno gol in trasferta in questa stagione di Serie A: solo otto reti in 14 match fuori casa. Lazio (sette) e Bologna (cinque) sono le due formazioni che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini rossi in questa stagione di Serie A.