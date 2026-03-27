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Sciopero dei giornalisti: il comunicato della Fnsi

27 marzo

Pubblichiamo il comunicato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, cioè il sindacato unitario dei giornalisti, a proposito dello sciopero nazionale dei giornalisti indetto per oggi, per il rinnovo del contratto con gli Editori, rappresentati dalla Federazione Italiana Editori Giornali (la FIEG, a cui Sky – per contesto – non aderisce). 

Va ricordato che ciò che viene deciso nelle trattative tra FIEG e FNSI alla fine riguarda tutti i giornali e i giornalisti, aderenti o meno a quelle organizzazioni.

Questo il comunicato integrale della Fnsi:

 

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto, fermo da dieci anni: un caso unico tra i lavoratori dipendenti in Italia. È la seconda giornata di protesta, la terza è già prevista per il 16 aprile.

 

Avere un contratto aggiornato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso è un diritto, come lavorare senza precarietà, fare informazione libera e indipendente. Eppure gli editori continuano a scaricare i costi sulla collettività, nonostante oltre 500 milioni di euro ricevuti in contributi pubblici e i risparmi accumulati negli ultimi cinque anni.

 

Dal 2016 è cambiato tutto: più lavoro, più piattaforme, meno tutele. Gli stipendi invece sono rimasti fermi o addirittura diminuiti. Senza diritti e senza dignità, il giornalismo si indebolisce. E quando si indebolisce il giornalismo, si indebolisce anche la democrazia.

 

Questo sciopero non difende privilegi. Difende un principio semplice: il nostro lavoro vale.

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