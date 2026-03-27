Sciopero dei giornalisti: il comunicato della Fnsi

Va ricordato che ciò che viene deciso nelle trattative tra FIEG e FNSI alla fine riguarda tutti i giornali e i giornalisti, aderenti o meno a quelle organizzazioni.

Questo il comunicato integrale della Fnsi:

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto, fermo da dieci anni: un caso unico tra i lavoratori dipendenti in Italia. È la seconda giornata di protesta, la terza è già prevista per il 16 aprile.

Avere un contratto aggiornato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso è un diritto, come lavorare senza precarietà, fare informazione libera e indipendente. Eppure gli editori continuano a scaricare i costi sulla collettività, nonostante oltre 500 milioni di euro ricevuti in contributi pubblici e i risparmi accumulati negli ultimi cinque anni.

Dal 2016 è cambiato tutto: più lavoro, più piattaforme, meno tutele. Gli stipendi invece sono rimasti fermi o addirittura diminuiti. Senza diritti e senza dignità, il giornalismo si indebolisce. E quando si indebolisce il giornalismo, si indebolisce anche la democrazia.

Questo sciopero non difende privilegi. Difende un principio semplice: il nostro lavoro vale.