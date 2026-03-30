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Gol, assist e tanta sostanza: nessuno (o quasi) si aspettava questo Youssouf Fofana

Manuele Baiocchini

La rete segnata al Torino ha un valore molto più alto: sia per come ha permesso di allentare le tensioni tra Leao e Pulisic, sia perché ha spento qualche dubbio che aveva sul suo nuovo ruolo. E c'è una statistica piuttosto sorprendente che rende Fofana indispensabile per il gioco di Allegri

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