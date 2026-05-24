Dove vedere Parma-Sassuolo

La partita Parma-Sassuolo valida per la 38^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 24 maggio alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Parma e Sassuolo

Il Sassuolo è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro il Parma in Serie A (1V, 2N), dopo che nelle prime otto gare contro il Parma nel massimo campionato avevano evitato la sconfitta solo tre volte (2V, 1N, 5P). Parma e Sassuolo non hanno mai pareggiato in cinque precedenti al Tardini in Serie A: tre vittorie dei gialloblù e due successi neroverdi, con entrambe le formazioni che hanno realizzato otto gol. Nei cinque match tra club emiliano-romagnoli di questo campionato la squadra casalinga non ha mai vinto (2N, 3P), dopo che in tutte le sei precedenti sfide tra formazioni di questa regione il club ospitante non aveva mai perso (3V, 3N). Il Sassuolo arriva da due sconfitte consecutive in campionato e in questa stagione di Serie A solo una volta ha perso tre partite di fila: lo scorso gennaio contro Juventus, Roma e Napoli. Il Sassuolo ha guadagnato 49 punti in questo campionato e potrebbe diventare la seconda neopromossa a ottenere almeno 50 punti in una stagione di Serie A considerando gli ultimi 10 campionati (dal 2016/17), dopo il Monza nel 2022/23 (52 in quel caso). Da una parte il Parma è rimasto imbattuto in otto degli ultimi 10 match disputati all'ultima gara stagionale di Serie A (6V, 2N); dall'altra parte, il Sassuolo ha perso l’ultima partita in ben sette degli 11 campionati disputati in Serie A (3V, 1N). Il Parma ha segnato solo 27 gol in questo campionato e potrebbe registrare la sua peggior stagione a livello realizzativo in Serie A - fin qui il suo record negativo come gol realizzati sono le 32 reti del 1991/92.