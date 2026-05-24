Le partite di Serie A di oggi

Oggi, domenica 24 maggio, si scende in campo per l'ultima domenica di campionato. Alle 20.45 su Sky e in streaming su NOW , il derby della Mole, Torino-Juventus, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e la partita-salvezza Lecce-Genoa, su Sky Sport 253. Entrambi i match saranno visibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport 251. Tutti gli appuntamenti della domenica di Serie A

Sono sette le partite della 38^domenica di campionato. Scendono in campo Parma e Sassuolo alle 15.00 e Napoli e Udinese alle 18.00. Cinque le partite in contemporanea alle 20.45. Su Sky e in streaming su NOW, il derby di Torino, Torino-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Alle 20.45 anche la partita salvezza Lecce-Genoa su Sky Sport 253 e Diretta Gol su Sky Sport 251 per seguirle in contemporanea. Sempre alle 20.45 anche Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como.