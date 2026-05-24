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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 38^ giornata

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Oggi, domenica 24 maggio, si scende in campo per l'ultima domenica di campionato. Alle 20.45 su Sky e in streaming su NOW, il derby della Mole, Torino-Juventus, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e la partita-salvezza Lecce-Genoa, su Sky Sport 253. Entrambi i match saranno visibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport 251. Tutti gli appuntamenti della domenica di Serie A

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Sono sette le partite della 38^domenica di campionato. Scendono in campo Parma e Sassuolo alle 15.00 e Napoli e Udinese alle 18.00. Cinque le partite in contemporanea alle 20.45. Su Sky e in streaming su NOW, il derby di Torino, Torino-Juventus, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sky Sport 252. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Alle 20.45 anche la partita salvezza Lecce-Genoa su Sky Sport 253 e Diretta Gol su Sky Sport 251 per seguirle in contemporanea. Sempre alle 20.45 anche Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Angelo Carotenuto e Michele Padovano ospiti in studio. Spazio poi a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello alla conduzione, in compagnia di Riccardo Gentile, Massimo Gobbi e Fabio Quagliarella. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello insieme a Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 24 maggio

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto e Michele Padovano
  • Dalle 15.00: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Massimo Gobbi e Fabio Quagliarella
  • ore 15.00: Parma-Sassuolo su DAZN 1
  • ore 18.00: Napoli-Udinese su DAZN 1 
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport 251
  • ore 20.45: TORINO-JUVENTUS su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Diretta Gol Stefano Borghi. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo
  • ore 20.45: LECCE-GENOA su Sky Sport 253. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi. Diretta Gol Antonio Nucera. Inviati Massimiliano Nebuloni
  • ore 20.45: Milan-Cagliari su DAZN 1
  • ore 20.45: Verona-Roma su DAZN 2
  • ore 20.45: Cremonese-Como su DAZN 3
  • Dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis

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