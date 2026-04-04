La partita Hellas Verona-Fiorentina valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 4 aprile alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Hellas Verona-Fiorentina

L'Hellas Verona ha vinto le ultime due sfide contro la Fiorentina in campionato (febbraio e dicembre 2025) e potrebbe ottenere tre successi di fila contro i viola per la prima volta in Serie A. L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime quattro gare contro la Fiorentina in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 18 sfide contro i viola in Serie A (3V, 5N, 10P). L'Hellas Verona ha guadagnato 18 punti in questo campionato e dopo 30 partite stagionali solo una volta ha ottenuto meno punti, considerando da sempre i tre punti a vittoria: 17 nel 1978/79. L'Hellas Verona è rimasta a secco di gol negli ultimi due match contro Genoa e Atalanta e solo una volta non ha segnato in tre gare consecutive in questo campionato: tra settembre e ottobre (contro Roma, Sassuolo e Pisa). Da inizio febbraio 2026, solo cinque squadre hanno guadagnato più punti della Fiorentina in Serie A: 12 in sette match per i viola (al pari di Juventus e Bologna, ma con una gara in meno) e dietro solo a Inter (17), Como (17), Napoli (16), Milan (16) e Atalanta (15). La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque trasferte di campionato (2P), tanti quanti successi nelle precedenti 22 gare fuori casa in Serie A (3V, 7N, 12P). I viola potrebbero ottenere due successi esterni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (quattro in quel caso).