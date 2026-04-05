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Udinese-Como, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Lunedì alle 12:30, il Como andrà a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato sul campo dell'Udinese, reduce dal successo contro il Genoa prima della sosta. Fabregas dovrebbe confermare in gran parte la formazione vista contro il Pisa: Jesus Rodriguez non recupera, mentre Ramon resta in dubbio per la convocazione. Assenza pesante per Runjaic in attacco, dove mancherà lo squalificato Davis: dal 1' dovrebbe esserci Zaniolo

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
difensore centrale di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
difensore centrale
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
difensore centrale di sinistra
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Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
centrocampsita centrale
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
pubblicità
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
trequartista
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
trequartista
pubblicità
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante centrale

Le possibili scelte di Runjaic

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

  • In attacco pesa l'assenza dello squalificato Davis: spazio a Ekkelenkamp e Atta alle spalle di Zaniolo
  • Tra i pali e in difesa si va verso la conferma dell’undici visto contro il Genoa
  • Sulle fasce dovrebbero giocare Ehizibue e Kamara, mentre in mezzo al campo sono pronti Piotrowski e Karlstrom
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
terzino destro
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Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale di destra
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale di sinistra
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Como
Alberto Moreno
Alberto Moreno
terzino sinitro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Assane Diao
Assane Diao
ala destra
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
ala sinistra
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante centrale

Le possibili scelte di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • Jesus Rodriguez non dovrebbe esserci, come confermato da Fabregas in conferenza stampa. Da valutare invece Ramon, se verrà convocato o meno, in base all’allenamento della vigilia
  • Confermato Diao sulla fascia, mentre a sinistra dovrebbe partire dal 1' Baturina
  • Alle spalle di Douvikas dovrebbe giocare Nico Paz

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