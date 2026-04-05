Lunedì alle 12:30, il Como andrà a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato sul campo dell'Udinese, reduce dal successo contro il Genoa prima della sosta. Fabregas dovrebbe confermare in gran parte la formazione vista contro il Pisa: Jesus Rodriguez non recupera, mentre Ramon resta in dubbio per la convocazione. Assenza pesante per Runjaic in attacco, dove mancherà lo squalificato Davis: dal 1' dovrebbe esserci Zaniolo
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Runjaic
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic
- In attacco pesa l'assenza dello squalificato Davis: spazio a Ekkelenkamp e Atta alle spalle di Zaniolo
- Tra i pali e in difesa si va verso la conferma dell’undici visto contro il Genoa
- Sulle fasce dovrebbero giocare Ehizibue e Kamara, mentre in mezzo al campo sono pronti Piotrowski e Karlstrom
Le possibili scelte di Fabregas
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- Jesus Rodriguez non dovrebbe esserci, come confermato da Fabregas in conferenza stampa. Da valutare invece Ramon, se verrà convocato o meno, in base all’allenamento della vigilia
- Confermato Diao sulla fascia, mentre a sinistra dovrebbe partire dal 1' Baturina
- Alle spalle di Douvikas dovrebbe giocare Nico Paz