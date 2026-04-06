Dove vedere Lecce-Atalanta

La partita Lecce-Atalanta valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 6 aprile alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Atalanta

Solo contro Lazio (40) e Udinese (37) il Lecce ha segnato più gol che contro l'Atalanta nella propria storia in Serie A: 35, in 31 confronti nel massimo campionato tra le due formazioni (bilancio di otto vittorie giallorosse, 14 nerazzurre e nove pareggi). L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro il Lecce in Serie A: tanti successi quanti quelli ottenuti dai nerazzurri nei precedenti 11 confronti con i giallorossi nel torneo (4N, 3P). L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A (2-0 il 18 maggio 2024 e 4-0 il 19 agosto 2024) e potrebbe ottenere tre successi esterni consecutivi contro i salentini nel massimo campionato per la prima volta nella propria storia. Il Lecce ha vinto due degli ultimi tre match casalinghi in Serie A (1P), incluso il più recente contro la Cremonese (2-1): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 gare interne di campionato (4N, 6P). Inoltre, i salentini potrebbero ottenere due vittorie consecutive al Via del Mare in massima serie solo per la seconda volta negli ultimi tre anni solari (2024, 2025 e 2026) - finora, infatti, ci sono riusciti solo tra novembre e dicembre scorsi nel periodo (contro Torino e Pisa in quel caso). Da inizio 2026, l'Atalanta ha perso solo un match in campionato (8V, 4N) e ha conquistato ben 28 punti nel torneo (al pari di Milan e Napoli): nel periodo, la Dea sarebbe terza in Serie A, dietro solo a Inter (33 punti) e Como (30). L'Atalanta è la squadra con la peggior differenza di punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa in questa Serie A: -14, frutto di appena 18 punti conquistati lontano dalla New Balance Arena a fronte dei 32 ottenuti davanti al proprio pubblico.