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Serie A, chi ha più prodotti del vivaio in rosa (e chi ha quelli più valutati)

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Dopo il flop Mondiale si parla spesso del tema dei vivai delle squadre del nostro campionato: in questo studio a firma Transfermarkt, le squadre della A sono classificate in base al valore di mercato aggregato dei giocatori prodotti dal vivaio attualmente in rosa. Indicato anche numero di giocatori totali e i loro nomi

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