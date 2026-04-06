Serie A, chi ha più prodotti del vivaio in rosa (e chi ha quelli più valutati)
Dopo il flop Mondiale si parla spesso del tema dei vivai delle squadre del nostro campionato: in questo studio a firma Transfermarkt, le squadre della A sono classificate in base al valore di mercato aggregato dei giocatori prodotti dal vivaio attualmente in rosa. Indicato anche numero di giocatori totali e i loro nomi
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: nessuno
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: nessuno
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 2
- Valore totale: 0,4 milioni di euro
- Chi sono: Ajayi, Toniolo
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 2
- Valore totale: 3 milioni di euro
- Chi sono: Ravaglia, Pessina
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 1
- Valore totale: 3,5 milioni di euro
- Chi è: Coppola
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 2
- Valore totale: 3,6 milioni di euro
- Chi sono: Cataldi, Furlanetto
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 1
- Valore totale: 4 milioni di euro
- Chi è: Baschirotto
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 2
- Valore totale: 6,1 milioni di euro
- Chi sono: Berisha, Smooja
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 5
- Valore totale: 10 milioni di euro
- Chi sono: Gineitis, Njie, Percium, Siviero, Savva
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 5
- Valore totale: 10,7 milioni di euro
- Chi sono: Idrissi, Liteta, Deiola, Trepy, Ciocci
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 3
- Valore totale: 12,1 milioni di euro
- Chi sono: Circati, Corvi, Rinaldi
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 5
- Valore totale: 13,5 milioni di euro
- Chi sono: Berardi, Turati, Pieragnolo, Zacchi, Satalino
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 2
- Valore totale: 15,4 milioni di euro
- Chi sono: Vergara, Contini
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 5
- Valore totale: 25,3 milioni di euro
- Chi sono: Ekhator, Marcandalli, Masini, Lysionok, Sommariva
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 2
- Valore totale: 29 milioni di euro
- Chi sono: Pisilli, Pellegrini
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 6
- Valore totale: 43,35 milioni di euro
- Chi sono: Comuzzo, Fortini, Ranieri, Kouadio, Balbo, Lezzerini
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 3
- Valore totale: 43,5 milioni di euro
- Chi sono: Bartesaghi, Gabbia, Torriani
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 6
- Valore totale: 74,6 milioni di euro
- Chi sono: Scalvini, Canresecchi, Bernasconi, Zappacosta, Sportiello, Rossi
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 3
- Valore totale: 91,2 milioni di euro
- Chi sono: Yildiz, Miretti, Pinsoglio
- Prodotti del vivaio attualmente in rosa: 3
- Valore totale: 95,3 milioni di euro
- Chi sono: Pio Esposito, Dimarco, Di Gennaro