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Ma quindi, alla fine, Antonio Conte che farà? Il futuro tra Napoli e Nazionale

Riccardo Gentile

Dopo il successo contro il Milan che lo ha lanciato al secondo posto, l'allenatore del Napoli apre a un possibile ritorno in nazionale. Nonostante un contratto valido fino al 2027, il presidente del club Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a trattare, nel bene del calcio italiano

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