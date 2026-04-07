Rincorsa (quasi) finita: ora l'Atalanta è chiamata anche allo sprint

Storia di una rimonta. A novembre i bergamaschi erano a -14 dall'ex Gasperini, oggi lo tallonano a una sola lunghezza di distanza. Le prossime settimane, contro Juve e Roma (a cui va aggiunta la semifinale di Coppa Italia), sapranno dire se Palladino e i suoi riusciranno a concretizzare una stagione già andata al di sopra delle aspettative