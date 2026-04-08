Arbitri Serie A, designazioni giornata 32: Massa per Como-Inter, a Di Bello Parma-Napoli

Serie A

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie A: la sfida fra Como e Inter è stata affidata a Massa mentre Di Bello è stato scelto per Parma-Napoli. La giornata si aprirà con Roma-Pisa di venerdì 10 aprile in diretta su Sky e in streaming su NOW con direzione di gara assegnata a Feliciani. Di seguito, tutte le designazioni della 32^ giornata

ROMA–PISA    Venerdì 10 aprile ore 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      MARIANI

VAR:     GIUA

AVAR:      DI PAOLO

 

CAGLIARI–CREMONESE    Sabato 11 aprile ore 15

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV:      MARINELLI

VAR:      GUIDA

AVAR:      MAZZOLENI

 

TORINO–VERONA    ore 15

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      MARINI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MILAN–UDINESE    ore 18

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV:      MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     ABISSO

 

ATALANTA–JUVENTUS    ore 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:    CAMPLONE

 

GENOA–SASSUOLO   Domenica 12 aprile ore 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     GUIDA

 

PARMA–NAPOLI    ore 15

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:     COLLU

VAR:     ABISSO

AVAR:     MARINI

 

BOLOGNA–LECCE     ore 18

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

 

COMO–INTER    ore 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MAGGIONI

 

FIORENTINA–LAZIO    Lunedì 13 aprile 20.45

FABBRI

VECCHI – ZINGARELLI

IV:     PERRI

VAR:    PATERNA

AVAR:      AURELIANO

