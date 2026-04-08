L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 32^ giornata di Serie A: la sfida fra Como e Inter è stata affidata a Massa mentre Di Bello è stato scelto per Parma-Napoli. La giornata si aprirà con Roma-Pisa di venerdì 10 aprile in diretta su Sky e in streaming su NOW con direzione di gara assegnata a Feliciani. Di seguito, tutte le designazioni della 32^ giornata
ROMA–PISA Venerdì 10 aprile ore 20.45
FELICIANI
BINDONI – TEGONI
IV: MARIANI
VAR: GIUA
AVAR: DI PAOLO
CAGLIARI–CREMONESE Sabato 11 aprile ore 15
DOVERI
BERCIGLI – FONTANI
IV: MARINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: MAZZOLENI
TORINO–VERONA ore 15
BONACINA
YOSHIKAWA – PISTARELLI
IV: MANGANIELLO
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN–UDINESE ore 18
MARCHETTI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
ATALANTA–JUVENTUS ore 20.45
MARESCA
BERTI – DEI GIUDICI
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
GENOA–SASSUOLO Domenica 12 aprile ore 12.30
RAPUANO
DI GIOIA – MORO
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA
PARMA–NAPOLI ore 15
DI BELLO
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
BOLOGNA–LECCE ore 18
COLOMBO
PERROTTI – CECCON
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COMO–INTER ore 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
FIORENTINA–LAZIO Lunedì 13 aprile 20.45
FABBRI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: PERRI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO