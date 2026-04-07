Bologna-Aston Villa, dirige Scharer

Il Bologna si gioca l’andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa davanti al proprio pubblico. A dirigere la sfida sarà lo svizzero Sandro Schärer, assistito dai connazionali Stéphane De Almeida e Jonas Erni, con Anojen Kanagasingam quarto uomo. In sala VAR Fedayi San, affiancato da Lukas Fähndrich. La partita sarà visibile giovedì 9 aprile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Schärer è un arbitro esperto a livello internazionale e vanta diversi precedenti con club italiani: in questa stagione ha diretto PSG-Atalanta (4-0) in Champions League e la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta (2-1). Nella scorsa stagione ha arbitrato anche Leverkusen-Milan (1-0), Bayern Monaco-Inter (1-2) in Champions League e Roma-Athletic Bilbao (2-1) negli ottavi di Europa League.