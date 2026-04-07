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Bologna-Aston Villa in Europa League e Crystal Palace-Fiorentina in Conferece: gli arbitri

le designazioni

Tornano le coppe europee con un doppio incrocio Italia-Inghilterra nei quarti di finale. Giovedì 9 aprile alle 21 il Bologna ospita l'Aston Villa in Europa League, mentre in contemporanea la Fiorentina sfida in trasferta il Crystal Palace in Conference. Ufficiali le designazioni arbitrali per le due sfide, entrambe in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: lo svizzero Schärer dirigerà i rossoblù, il lituano Rumšas sarà invece l'arbitro della sfida dei viola

TABELLONE DI EUROPA LEAGUE - TABELLONE DI CONFERENCE

Bologna-Aston Villa, dirige Scharer

Il Bologna si gioca l’andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa davanti al proprio pubblico. A dirigere la sfida sarà lo svizzero Sandro Schärer, assistito dai connazionali Stéphane De Almeida e Jonas Erni, con Anojen Kanagasingam quarto uomo. In sala VAR Fedayi San, affiancato da Lukas Fähndrich. La partita sarà visibile giovedì 9 aprile alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Schärer è un arbitro esperto a livello internazionale e vanta diversi precedenti con club italiani: in questa stagione ha diretto PSG-Atalanta (4-0) in Champions League e la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta (2-1). Nella scorsa stagione ha arbitrato anche Leverkusen-Milan (1-0), Bayern Monaco-Inter (1-2) in Champions League e Roma-Athletic Bilbao (2-1) negli ottavi di Europa League.

Crystal Palace-Fiorentina, l'arbitro è Rumšas

La Fiorentina è attesa dalla trasferta contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League. A dirigere la sfida sarà il lituano Donatas Rumšas, assistito dai connazionali Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis, con Manfredas Lukjančukas nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR l’olandese Rob Dieperink. La partita sarà visibile giovedì 9 aprile  alle 21 su Sky e in streaming su NOW. Rumšas è un arbitro internazionale che, oltre alle competizioni UEFA, dirige anche gare della Saudi Pro League.

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