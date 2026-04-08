Milan, Inter, Juve e Palermo: amichevoli estive in Australia. Calendario e date
Amichevoli estive in Australia per Inter, Milan, Juventus e Palermo: le quattro squadre italiane hanno annunciato che ad agosto saranno tra le protagoniste di "Calcio Italiano", festival dedicato al calcio del nostro paese e organizzato a Perth, in Australia. Tre partite in programma: il derby di Milano, il derby d'Italia e la sfida tra bianconeri e rosanero. Di seguito il calendario e le date
- Tournée estiva per Inter, Milan, Juventus e Palermo che ad agosto parteciperanno a "Calcio Italiano", un festival dedicato al calcio del nostro Paese organizzato a Perth, in Australia. Per l'occasione sono in programma tre amichevoli: il derby di Milano, il derby d’Italia e la sfida tra bianconeri e rosanero.
- Tutte le amichevoli verranno giocate all'Optus Stadium, principale impianto sportivo della città di Perth.
- mercoledì 5 agosto
- sabato 8 agosto
- martedì 11 agosto