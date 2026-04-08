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Milan, Inter, Juve e Palermo: amichevoli estive in Australia. Calendario e date

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Amichevoli estive in Australia per Inter, Milan, Juventus e Palermo: le quattro squadre italiane hanno annunciato che ad agosto saranno tra le protagoniste di "Calcio Italiano", festival dedicato al calcio del nostro paese e organizzato a Perth, in Australia. Tre partite in programma: il derby di Milano, il derby d'Italia e la sfida tra bianconeri e rosanero. Di seguito il calendario e le date

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