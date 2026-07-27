Chelsea, i calciatori sotto contratto in rosa per la stagione 2026-2027
Con quasi 300 milioni già spesi e più di 100 incassati, anche quest'estate il Chelsea è tra le grandi protagoniste del calciomercato. Sono ben 37 i giocatori attualmente sotto contratto con i Blues (oltre a quelli ceduti in prestito) e al massimo 25 di loro potranno essere registrati per il prossimo campionato di Premier. Ciò significa tanti esuberi e occasioni di mercato per le altre squadre in giro per l'Europa... Ecco la situazione completa
- Morgan Rogers (138 milioni dall'Aston Villa)
- Marco Palestra (57 milioni dall'Atalanta)
- Geovany Quenda (50 milioni dallo Sporting CP)
- Emmanuel Emegha (25,3 milioni dallo Strasburgo)
- Denner (10 milioni dal Corinthians)
- Dastan Satpaev (2,4 milioni dal Kairat Almaty)
- Andrey Santos (56,3 milioni al Manchester United)
- Marc Cucurella (55 milioni al Real Madrid)
- Tyrique George (21 milioni al Chelsea)
- Alejandro Garnacho (in prestito all'Aston Villa)
- Mike Penders (contratto fino al 2032)
- Robert Sanchez (contratto fino al 2030)
- Filip Jorgensen (contratto fino al 2031)
- Gabriel Slonina (contratto fino al 2028)
- Teddy Sharman-Lowe (contratto fino al 2028)
- Reece James (contratto fino al 2032)
- Marco Palestra* (contratto fino al 2033)
- Malo Gusto (contratto fino al 2030)
- Josh Acheampong (contratto fino al 2029)
- Levi Colwill (contratto fino al 2029)
- Trevoh Chalobah (contratto fino al 2028)
- Wesley Fofana (contratto fino al 2029)
- Mamadou Sarr (contratto fino al 2033)
- Tosin Adarabioyo (contratto fino al 2028)
- Axel Disasi (contratto fino al 2029)
- Benoit Badiashile (contratto fino al 2030)
- Aaron Anselmino (contratto fino al 2031)
- Jorrel Hato (contratto fino al 2032)
- Caleb Wiley (contratto fino al 2030)
- Denner* (contratto fino al 2032)
- Moises Caicedo (contratto fino al 2033)
- Romeo Lavia (contratto fino al 2030)
- Dario Essugo (contratto fino al 2033)
- Enzo Fernandez (contratto fino al 2032)
- Estevao (contratto fino al 2033)
- Pedro Neto (contratto fino al 2031)
- Geovany Quenda* (contratto fino al 2034)
- Morgan Rogers* (contratto fino al 2033)
- Cole Palmer (contratto fino al 2033)
- Jamie Gittens (contratto fino al 2032)
- Mykhaylo Mudryk* (contratto fino al 2031)
- Joao Pedro (contratto fino al 2033)
- Nicolas Jackson (contratto fino al 2033)
- Liam Delap (contratto fino al 2031)
- Emmanuel Emegha* (contratto fino al 2033)
- Marc Guiu (contratto fino al 2029)
- David Datro Fofana (contratto fino al 2029)
- Dastan Satpaev**
** dal prossimo 12 agosto, quando compirà 18 anni
- Alejandro Garnacho* (all'Aston Villa)
- Kendry Paez (al River Plate)