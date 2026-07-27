Con quasi 300 milioni già spesi e più di 100 incassati, anche quest'estate il Chelsea è tra le grandi protagoniste del calciomercato. Sono ben 37 i giocatori attualmente sotto contratto con i Blues (oltre a quelli ceduti in prestito) e al massimo 25 di loro potranno essere registrati per il prossimo campionato di Premier. Ciò significa tanti esuberi e occasioni di mercato per le altre squadre in giro per l'Europa... Ecco la situazione completa

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