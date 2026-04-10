Un altro problema per l’attaccante, che era appena rientrato con la Roma: dopo gli esami effettuati è stato evidenziato un "lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra", la stessa zona dell’infortunio subito contro il Bodo ma in un altro punto. Lautaro Martinez starà fuori almeno 15 giorni e salterà sicuramente Como e Cagliari in campionato e ancora Como in Coppa Italia. Si proverà a recuperarlo per la gara contro il Torino del 26 aprile SERIE A, 32^: INDISPONIBILI E INFORTUNATI

Nuovo infortunio per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter ha svolto stamattina, venerdì 10 aprile, esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano). Gli accertamenti hanno evidenziato, come si legge sul sito dell’Inter, "un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". Appena rientrato nella partita contro la Roma, dopo l'infortunio subito in Champions contro il Bodo/Glimt, Lautaro starà fuori almeno 15 giorni, poi le sue condizioni saranno rivalutate.

Quali partite salta Lautaro con l'Inter Almeno quindici giorni senza Lautaro: quali e quante partite salterà il capitano dell’Inter dopo questo infortunio? Le sue condizioni verranno rivalutate ma l’argentino sarà out almeno 15 giorni. Questo significa che Lautaro non giocherà sicuramente in campionato domenica alle 20.45 in casa del Como e poi venerdì 17 in casa contro il Cagliari. Non ci sarà nemmeno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ancora contro il Como, martedì 21 aprile a San Siro, con l’Inter che proverà a recuperarlo per la gara di campionato, la 34^ giornata di A, in programma domenica 26 aprile in trasferta contro il Torino. Ecco in dettaglio le partite che Lautaro salterà: Como-Inter , Serie A: domenica 12 aprile

, Serie A: domenica 12 aprile Inter-Cagliari , Serie A: venerdì 17 aprile

, Serie A: venerdì 17 aprile Inter-Como, Coppa Italia: martedì 21 aprile La partita in cui l'Inter proverà a recuperare Lautaro: Torino-Inter, Serie A: domenica 26 aprile

Lautaro, l’infortunio col Bodo e le partite già saltate L’infortunio di Lautaro interessa la stessa gamba (ma in un punto diverso) che l’attaccante si era già infortunato il 18 febbraio nel match di Champions contro il Bodo/Glimt, quando l’argentino era dovuto uscire dal campo al 61’ della sfida d’andata. Da lì il capitano dell’Inter aveva saltato la sfida di ritorno contro i norvegesi e non aveva risposto alla convocazione dell'Argentina per le amichevoli contro Mauritania e Zambia. Poi non aveva potuto giocare il match d’andata di Coppa Italia (finita 0-0 in casa del Como) e cinque partite di campionato: contro il Lecce, il Genoa, il Milan, l’Atalanta e la Fiorentina. Era rientrato domenica contro la Roma, giocando 58’ minuti, da titolare in coppia con Thuram. Ora un nuovo infortunio e un nuovo stop.