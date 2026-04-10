Nasce "Assocapp", nuova associazione di calciatori, allenatori e preparatori

Presidente Beppe Dossena: "Il nostro obiettivo è ripostare calciatori, allenatori e preparatori al centro dei processi decisionali della politica sportiva. Pronti a dialogare con le istituzioni"

È stata costituita oggi a Roma Assocapp (Associazione dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Patrocinati). Tra i promotori e soci fondatori Beppe Dossena, ex calciatore, allenatore e campione del mondo nel 1982, da anni impegnato nella difesa dei diritti degli sportivi.

Gli obiettivi L'obiettivo dichiarato dall'Assocapp è di tutelare gli interessi collettivi e individuali degli iscritti, promuovere e tutelare le condizioni economiche, normative e previdenziali, vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e collaborare con le autorità calcistiche nazionali e internazionali per uno sviluppo equilibrato del settore. Sono previsti inoltre servizi di assistenza legale, fiscale, previdenziale, formativa e assicurativa. Assocap inoltre intende prestare particolare attenzione alle criticità del calcio femminile, promuovendo la parità di genere sia nell’accesso alle cariche associative sia nella rappresentanza delle categorie professionali. L’Associazione prevede inoltre di rafforzare la tutela dei diritti d’immagine degli iscritti, attraverso convenzioni con soggetti specializzati, supporto nella negoziazione di contratti di sponsorizzazione, assistenza nelle attività in ambito media e lo sviluppo di una piattaforma dedicata al personal branding.

Dossena: "Riportare i protagonisti al centro del sistema" “I calciatori, gli allenatori e i preparatori – spiega Dossena – rappresentano una comunità con caratteristiche specifiche: condividono lo stesso ambiente, formano un gruppo riconoscibile e comunicano attraverso un linguaggio comune, fatto di esperienze, tradizioni e valori condivisi. La nostra iniziativa mira a riportarli al centro dei processi decisionali della politica sportiva. L’obiettivo non è creare ostacoli o conquistare spazi fini a se stessi. Le nostre esperienze, insieme alle competenze maturate negli anni di carriera, ci consentono di essere un interlocutore serio e autorevole, capace di proporre idee e soluzioni in collaborazione con tutte le componenti del mondo del calcio”.