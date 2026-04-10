Roma, si ferma Pellegrini: problema muscolare

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Roma, si ferma Pellegrini: infortunio muscolare nel match contro il Pisa

Serie A

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è uscito a inizio secondo tempo della sfida contro il Pisa per un problema al flessore destro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore

ROMA-PISA LIVE

Non arrivano buone notizie per la Roma. Nel corso della sfida contro il Pisa, valida per la 32^ giornata di Serie A, Lorenzo Pellegrini è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare sul finire del primo tempo. Il centrocampista giallorosso, che aveva colpito una traversa su calcio di punizione, si è toccato nella zona del flessore dopo aver allungato la gamba destra in un contrasto con Aebischer. Pellegrini non è rientrato in campo all'inizio del secondo tempo: è stato sostituito da El Shaarawy. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

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