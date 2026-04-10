Roma, si ferma Pellegrini: problema muscolare

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è uscito a inizio secondo tempo della sfida contro il Pisa per un problema al flessore destro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore

Non arrivano buone notizie per la Roma. Nel corso della sfida contro il Pisa, valida per la 32^ giornata di Serie A, Lorenzo Pellegrini è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare sul finire del primo tempo. Il centrocampista giallorosso, che aveva colpito una traversa su calcio di punizione, si è toccato nella zona del flessore dopo aver allungato la gamba destra in un contrasto con Aebischer. Pellegrini non è rientrato in campo all'inizio del secondo tempo: è stato sostituito da El Shaarawy. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.