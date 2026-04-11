Lorenzo Pellegrini è uscito per infortunio durante l'intervallo di Roma-Pisa. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra, per il centrocampista si prevede uno stop di 4 settimane. Dovrebbe saltare le prossime partite contro Atalanta, Bologna e Fiorentina

Da una parte la Roma può sorridere dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Pisa con tripletta di un super Malen. Dall'altra parte però la Roma deve fare i conti con l'ennesimo infortunio della sua stagione: Lorenzo Pellegrini è costretto a fermarsi a causa di una lesione al flessore della coscia destra, resterà fuori 4 settimane. Il centrocampista giallorosso si era fermato nella parte finale del primo tempo di Roma-Pisa (dopo aver allungato la gamba destra in un contrasto con Aebischer), toccandosi dietro la coscia. Pellegrini ha provato a restare in campo, ma non è più rientrato all'inizio del secondo tempo, restando negli spogliatoi (al suo posto è entrato El Shaarawy). Gli esami medici a cui si è sottoposto parlano di un mese di stop, pertanto dovrebbe saltare le prossime partite della Roma contro Atalanta, Bologna e Fiorentina. Si allunga quindi la lista degli indisponibili in casa giallorossa, con Gasperini che deve già rinunciare a Wesley, Koné, Mancini, Dybala, Ferguson e Dovbyk.