Dove vedere Roma-Pisa

Oggi, venerdì 10 aprile, scendono in campo alle 20.45 Roma e Pisa. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

La sfida all'Olimpico tra Roma e Pisa, valida per la 32^ giornata di Serie A, si gioca venerdì 10 aprile alle 20.45. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Telecronaca di Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi. Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Inoltre, dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Friday Night con Fabio Tavelli, Rachele Sanguliano, Alessio Scarchilli e Massimo Marianella; Stefano Meloccaro e Stefano Pescosolido in collegamento da Montecarlo.

I numeri di Roma e Pisa

Nelle ultime 10 sfide in Serie A tra Roma e Pisa, i toscani hanno evitato la sconfitta in quattro occasioni (2V, 2N), dopo che in tutte le precedenti cinque gare contro i giallorossi avevano sempre perso. La Roma ha vinto ciascuna delle ultime due sfide contro il Pisa in Serie A, entrambe senza subire gol. Dopo aver vinto tutte le prime sei gare casalinghe contro il Pisa in Serie A con un punteggio aggregato di 11-2, la Roma ha perso la sfida interna più recente nella competizione: 0-2 il 20 gennaio 1991, con le reti di Henrik Larsen e Davide Lucarelli. Da inizio marzo la Roma ha vinto solo una delle cinque sfide disputate in Serie A (1N, 3P), incassando ben 12 gol nel periodo, gli stessi che i giallorossi avevano subito in campionato tra novembre e febbraio scorsi, in una serie di 17 match. Il Pisa è rimasto imbattuto solo in una delle ultime sette gare in Serie A (1V), perdendo ben sei volte nel parziale e restando senza segnare in cinque occasioni. Dall'inizio della stagione 2015/16, la Roma ha un bilancio casalingo contro squadre neopromosse di 30 vittorie e due pareggi, con una media di 2,8 gol segnati a partita - le uniche due eccezioni in questo parziale sono state l'1-1 con il Bologna l'11 aprile 2016 e l'1-1 con il Venezia il 14 maggio 2022.

Da inizio febbraio (da quando Oscar Hiljemark ha debuttato alla guida della squadra), il Pisa è l'unica squadra che non ha mai segnato in trasferta in Serie A e una delle tre (con Roma e Cagliari) a non aver vinto lontano da casa.