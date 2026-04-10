Il senior advisor della Roma a Sky Sport: "L'anno scorso c'era stata un'unione completa tra me, i giocatori e i tifosi ed è stata una cavalcata incredibile. Sono stato fortunato perchè ci sono stati solo due infortuni. Come mi trovo ora? Sto svolgendo un ruolo completamente differente: qui, a differenza dell'allenatore, devi guardare, vedere e, quando vieni interpellato, dire la tua". Su Gasperini: "Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati accettati da me e dall'allenatore. Abbiamo preso Malen e Wesley, ma è vero che abbiamo preso anche tutti gli altri. Si è perso del tempo con Sancho? Ci abbiamo provato fino all'ultimo, lui non è voluto venire ed è logico che abbiamo perso delle occasioni importanti. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Per via del fair play finanziario abbiamo preso tanti giocatori in prestito, di cui qualcuno è da Roma, altri invece non si sono ambientati e non sono a quel livello". Sugli obiettivi di quest'anno: "L'anno scorso l'ho detto: questo deve essere un anno di conoscenza, sia da parte nostra che da parte dell'allenatore. Ma parleremo di tutto questo a fine campionato".