Finisce qui all'Olimpico: la Roma batte il Pisa 3-0 grazie alla tripletta di Malen.
Roma-Pisa 3-0, gol e highlights: decide la tripletta di Malen
Dopo la sconfitta contro l'Inter, la Roma torna a vincere in campionato e batte 3-0 il Pisa. Decisivo un super Malen, autore di una tripletta e in gol al 3', 43' e al 52'. Nei giallorossi problema muscolare per Pellegrini, fuori all'intervallo. Con questa vittoria la squadra di Gasperini sale a 57 punti in classifica (a pari punti con la Juve e a -1 dal Como, che hanno però una partita in meno). Il Pisa resta ultimo a quota 18
La Roma batte il Pisa 3-0: come cambia la CLASSIFICA della Serie A
La classifica della Serie AVai al contenuto
90+1' - Angelino! Ancora la Roma, con l'esterno giallorosso che, servito da El Shaarawy sulla sinistra, prova il tiro-cross che attraversa l'area e non trova compagni. Rimessa dal fondo per il Pisa.
Concessi quattro minuti di recupero.
84' - Nel Pisa fuori Calabresi e dentro Coppola. Nella Roma esce Rensch ed entra Venturino.
82' - Durosinmi! Conclusione da fuori area centrale e facile per Svilar.
80' - Possesso palla della Roma quando siamo entrati negli ultimi dieci minuti di partita.
78' - Due cambi per Gasperini: fuori Malen (standing ovation dell'Olimpico) e Celik, dentro Vaz e Angelino.
74' - Due le novità nel Pisa: Loyola e Durosinmi per Moreo e Tramoni.
72' - Ci prova il Pisa: palla lunga di Moreo a cercare Piccinini in area. Ndicka è in anticipo e permette a Svilar di uscire e bloccare.
69' - Malen serve El Shaarawy che, sulla destra dell'area, prova ad accentrarsi e viene messo giù da Aebischer. Per l'arbitro non c'è nulla, si continua a giocare.
66' - Ci prova il Pisa: palla filtrante sulla destra dell'area verso Piccinini che prova subito a metterla in mezzo. Hermoso manda in calcio d'angolo.
64' - Partita per il momento in controllo da parte della Roma, avanti 3-0 con la tripletta di Malen.
64' - Altro cambio nella Roma: El Aynaoui prende il posto di Soulé.
54' - Doppio cambio nel Pisa: fuori Hojholt e Touré, dentro Akinsanmiro e Piccinini.
Tripletta di Malen!
52' - Ancora Malen! Nel momento migliore del Pisa, l'olandese mette dentro la tripletta. Palla per Soulé che, dalla destra, serve con uno splendido filtrante l'attaccante giallorosso che, in area, calcia con il destro e segna il 3-0.
49' - Celik entra in scivolata e colpisce Moreo. Calcio di punizione per il Pisa e giallo per il giocatore della Roma.
47' - Ottima occasione per il Pisa. Palla filtrante di Aebischer per Hojholt che corre verso la porta, entra in area e, da posizione centrale, calcia addosso a Svilar. Buona occasione per il Pisa.
Si riparte!
Inizia il secondo tempo di Roma-Pisa.
Squadre in campo! Tra poco si inizia con il secondo tempo.
Cambio nella Roma: fuori Pellegrini, dentro El Shaarawy.
Non ce la fa Pellegrini, si scalda El Shaarawy. Entrerà lui a inizio secondo tempo.
Pellegrini, dopo il problema accusato verso la fine del primo tempo, è tornato in campo per chiudere i primi 45 minuti. Da capire se potrà continuare o se Gasperini sarà costretto al cambio a inizio ripresa.
Prima dell'inizio della sfida contro il Pisa, a Sky Sport ha parlato il senior advisor della Roma Claudio Ranieri. Qui le sue parole
Ranieri: 'Giocatori scelti d'accordo con Gasperini'Vai al contenuto
Il racconto del primo tempo
Partita per ora in controllo da parte della Roma. Giallorossi avanti dopo solo tre minuti grazie a Malen, bravo a sfruttare l'errore di Caracciolo e a battere Semper con un bel destro a giro. Il raddoppio arriva sul finale di primo tempo, quando (dopo la traversa colpita poco prima da Pellegrini su calcio di punizione) l'olandese riceve da Rensch e, praticamente a porta vuota, non può sbagliare. Malen è così da solo in testa alla classifica dei migliori marcatori dell'anno solare in Serie A.
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Finisce il primo tempo all'Olimpico: un super Malen trascina la Roma, 2-0 contro il Pisa.
Concessi due minuti di recupero.
Problema per Pellegrini
44' - Dopo un contrasto di gioco con Aebischer, Pellegrini è a terra. Probabile problema muscolare per il centrocampista della Roma. Staff medico in campo per verificare le sue condizioni.
Raddoppia la Roma!
43' - Ancora Malen! Altro gol della Roma, che dopo la traversa di Pellegrini riesce a trovare il 2-0. Celik recupera un bel pallone in area di rigore e la mette in mezzo. Touré non riesce a controllare e la regala a Rensch: uno-due con Pellegrini e tocco a rimorchio per Malen che a porta vuota non può sbagliare.
41' - Traversa di Pellegrini! Punizione (battuta al limite dell'area, leggermente defilato sulla destra) capolavoro del centrocampista della Roma, solo il legno gli dice di no. Si salva il Pisa, grandissima occasione per la squadra di Gasperini.
40' - Scambio sulla trequarti tra Soulé e Pellegrini. Calabresi stende il centrocampista della Roma e commette fallo. Calcio di punizione al limite dell'area per i giallorossi.
37' - Tanto possesso palla e gestione della Roma in questa fase. Prova a farsi vedere di più Soulé, che si accentra per ricevere palla.
33' - Caracciolo! Conclusione da fuori area del giocatore del Pisa che, da posizione centrale, prova ma non riesce a impensierire Svilar. Palla fuori e rimessa dal fondo per la squadra di Gasperini.
31' - Roma ancora in attacco: Soulé, da destra, serve Malen che prova l'uno-due con Pisilli in area. Il centrocampista giallorosso per poco non trova (con il tacco) l'olandese. Chiude la difesa del Pisa.
28' - Una delle prime volte che la Roma prova a farsi vedere da destra: Soulé si accentra, alza il pallone e cerca Malen in area di rigore. Cross troppo lungo con Semper che blocca senza problemi.
25' - Prova a crescere il Pisa: palla lunga sulla destra verso Leris. Hermoso è in anticipo e protegge palla mettendo il corpo. Fallo del giocatore del Pisa e calcio di punizione per la Roma.
20' - Scambio tra Pellegrini e Rensch sulla sinistra. L'esterno della Roma supera Touré che lo stende e commette fallo. Calcio di punizione per la Roma e giallo, il primo della partita, per il giocatore del Pisa.
17' - Grande occasioner per il Pisa. Cross da destra di Moreo in mezzo, Tramoni prende il tempo a Ghilardi e riesce a metterla sul palo lontano. Svilar si allunga e salva la Roma.
15' - Calcio d'angolo da sinistra battuto da Pellegrini sul primo palo verso Cristante. Il centrocampista della Roma prova a girare di testa, Touré respinge colpendo con la pancia.
14' - Nuova azione d'attacco della Roma, sempre da sinistra. Palla per Rensch che mette subito in mezzo. Caracciolo anticipa tutti e manda in calcio d'angolo.
11' - Aebischer! Il giocatore del Pisa, su calcio d'angolo battuto da destra, riceve al limite dell'area di rigore e calcia di prima con il destro. Conclusione alta che non trova la porta. Rimessa dal fondo per Svilar.
10' - Prova a costruire anche il Pisa: filtrante di Aebischer verso Moreo che, dalla destra dell'area, mette in mezzo ma trova l'intervento in scivolata di Hermoso. Calcio d'angolo per il Pisa.
8' - Continua il pressing della Roma: fallo di Rensch su Aebischer sulla destra. Calcio di punizione per il Pisa.
La sblocca la Roma
3' - Malen! Super gol dell'olandese, Roma subito in vantaggio. Lancio lungo sulla sinistra che arriva a Malen, che approfitta dell'errore di Caracciolo. L'attaccante giallorosso entra in area, calcia a giro e batte Semper: 1-0 per la Roma.
2' - Prova a costruire la Roma: cross da destra di Celik verso l'area di rigore a cercare Malen. Chiude la difesa del Pisa che recupera il pallone.
Squadre in campo all'Olimpico! A breve si parte.
Tutto pronto allo stadio Olimpico. Tra poco inizierà la sfida tra Roma-Pisa.
La lotta Champions entra nel vivo. Classifica, calendario e scontri diretti (che potrebbero rivelarsi decisivi in caso di arrivo a pari punti) a confronto: ecco la situazione in Serie A
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Massa per Como-Inter, a Di Bello Parma-NapoliVai al contenuto
Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile la 32^ giornata di Serie A, su Sky e in streaming su NOW, con 3 gare in co-esclusiva: Roma-Pisa, Atalanta-Juventus e Bologna-Lecce. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match
Il calendario della 32^ giornata di Serie AVai al contenuto
Il momento della Roma
Dopo la vittoria contro il Lecce arrivata prima della sosta per le nazionali, la Roma viene dalla pesante sconfitta contro l'Inter per 5-2 a San Siro. I giallorossi sono al sesto posto in classifica a quota 54 punti, a meno quattro dal Como (quarto e al momento ultima qualificata in Champions League).
Che cosa ha detto Gasperini in conferenza stampa
L'allenatore della Roma ha parlato così alla vigilia del match contro il Pisa: "Futuro? Prima abbiamo sette partite da giocare e saremo serissimi fino alla fine. Ci siamo posti un obiettivo da soli e faremo di tutto per centrarlo. Negli ultimi due anni alla Roma sono arrivati 30 giocatori e ne giocano stabilmente solo 4/5. Prima si deve individuare il target che si vuole". Permanenza solo in caso di Champions? "La proprietà non me l'ha mai chiesta".
Roma senza Mancini, out 2/3 settimane
Il difensore della Roma non è a disposizione di Gasperini per la sfida di questa sera contro il Pisa. Uscito nell'intervallo contro l'Inter, Mancini ha riportato una lesione all'adduttore destro. Previsto per lui uno stop di 2-3 settimane.
Ranieri a Sky: "Tutti i giocatori sono stati scelti da me e dall'allenatore"
Il senior advisor della Roma a Sky Sport: "L'anno scorso c'era stata un'unione completa tra me, i giocatori e i tifosi ed è stata una cavalcata incredibile. Sono stato fortunato perchè ci sono stati solo due infortuni. Come mi trovo ora? Sto svolgendo un ruolo completamente differente: qui, a differenza dell'allenatore, devi guardare, vedere e, quando vieni interpellato, dire la tua". Su Gasperini: "Tutti i giocatori che sono arrivati sono stati accettati da me e dall'allenatore. Abbiamo preso Malen e Wesley, ma è vero che abbiamo preso anche tutti gli altri. Si è perso del tempo con Sancho? Ci abbiamo provato fino all'ultimo, lui non è voluto venire ed è logico che abbiamo perso delle occasioni importanti. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Per via del fair play finanziario abbiamo preso tanti giocatori in prestito, di cui qualcuno è da Roma, altri invece non si sono ambientati e non sono a quel livello". Sugli obiettivi di quest'anno: "L'anno scorso l'ho detto: questo deve essere un anno di conoscenza, sia da parte nostra che da parte dell'allenatore. Ma parleremo di tutto questo a fine campionato".
Dopo una prima parte di stagione da applausi, nel girone di ritorno i giallorossi hanno rallentato il ritmo (nonostante l'innesto dell'ottimo Malen), finendo per scivolare al sesto posto. In questo momento della stagione torna di moda il paragone con Claudio Ranieri, che un anno fa fece più punti con una squadra meno profonda, tanto da mettere in discussione (per una parte della tifoseria) l'operato dell'ex allenatore dell'Atalanta
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Roma, tutti i perché dietro i numeri della crisi giallorossa
Nel VIDEO di Sky Calcio Club l'analisi del momento della Roma. Numeri preoccupanti soprattutto per la difesa che era stato il punto di forza della squadra nella prima metà di stagione. Calo fisico, problemi legati alle assenze o un crollo mentale? L'analisi degli ospiti di Fabio Caressa sul momento giallorosso
Le parole di Hiljemark a Sky
L'allenatore del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Roma: "La squadra la scorsa settimana, contro il Torino, ha fatto una bella partita. Questa sera sarà diverso: la Roma ha tanta qualità, ma io credo nei miei ragazzi. Andremo in campo per provare a vincere". Sugli attaccanti: "Come squadra, dobbiamo creare le occasioni per fare gol. La Serie A è una nuova avventura anche per tanti miei giocatori. Speriamo che possano crescere tutti i giorni ed essere più pronti per le prossime sfide".
Dopo che nelle prime sei trasferte disputate in questo campionato Mattéo Tramoni non era stato coinvolto in alcuna marcatura, il classe 2000 ha partecipato a tre gol nelle ultime quattro presenze fuori casa, grazie a due reti (vs Cagliari e Udinese) e un assist (vs Inter).
Donyell Malen non ha trovato la via del gol nelle ultime due presenze in Serie A e nella competizione non è mai rimasto per tre gare di fila senza segnare (due anche tra gennaio e febbraio); a partire dalla seconda metà di gennaio, l'attaccante della Roma è tuttora il miglior marcatore del torneo (sette gol), oltre a quello che ha tentato più tiri (46).
Semper a Sky: "Combatteremo fino alla fine"
Le parole del portiere del Pisa Adrian Semper a Sky: "Non molleremo mai. Combatteremo fino alla fine. Cercheremo di vincere e di dare il massimo, anche se sappiamo che non è facile. Speriamo qualcosa possa cambiare".
Lorenzo Pellegrini è ad un passo dalle 300 presenze in Serie A, oltre ad essere ad una sola rete dai 50 gol nella competizione; dopo la marcatura nell'ultimo turno contro l'Inter, il classe '96 potrebbe andare a segno per due gare di fila per la prima volta da febbraio 2024 (serie di tre in quel caso).
Ghilardi a Sky: "Siamo un gruppo unito, i risultati arriveranno"
Il difensore della Roma Daniele Ghilardi ha parlato a Sky Sport prima di Roma-Pisa: "Dobbiamo ritrovare la sicurezza che avevamo prima, ma sono sicuro che ci riusciremo. Ultimamente non stanno arrivando i risultati, ma siamo un gruppo molto unito: daremo il massimo per ritornare alla vittoria. Do il massimo in settimana e provo a mettere in difficoltà l'allenatore".
Da inizio febbraio (da quando Oscar Hiljemark ha debuttato alla guida della squadra), il Pisa è l'unica squadra che non ha mai segnato in trasferta in Serie A e una delle tre (con Roma e Cagliari) a non aver vinto lontano da casa.
Dall'inizio della stagione 2015/16, la Roma ha un bilancio casalingo contro squadre neopromosse di 30 vittorie e due pareggi, con una media di 2.8 gol segnati a partita - le uniche due eccezioni in questo parziale sono state l'1-1 con il Bologna l'11 aprile 2016 e l'1-1 con il Venezia il 14 maggio 2022.
Il Pisa è rimasto imbattuto solo in una delle ultime sette gare in Serie A (1 vittoria), perdendo ben sei volte nel parziale e restando senza segnare in cinque occasioni.
Da inizio marzo la Roma ha vinto solo una delle cinque sfide disputate in Serie A (1 pareggio, 3 sconfitte), incassando ben 12 gol nel periodo (media di 2.4 reti a partita), gli stessi che i giallorossi avevano subito in campionato tra novembre e febbraio scorsi, in una serie di 17 match (media di 0.7 a partita).
Dopo aver vinto tutte le prime sei gare casalinghe contro il Pisa in Serie A con un punteggio aggregato di 11-2, la Roma ha perso la sfida interna più recente nella competizione: 0-2 il 20 gennaio 1991, con le reti di Henrik Larsen e Davide Lucarelli.
Nelle ultime 10 sfide in Serie A tra Roma e Pisa, i toscani hanno evitato la sconfitta in quattro occasioni (2 vittorie, 2 pareggi), dopo che in tutte le precedenti cinque gare contro i giallorossi avevano sempre perso.
La Roma ha vinto ciascuna delle ultime due sfide contro il Pisa in Serie A, entrambe senza subire gol, e potrebbe ottenere almeno tre successi di fila contro i pisani per la terza volta nella competizione, la prima dal periodo 1985-1987.
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Hiljemark
Dentro lo stadio Olimpico
Dentro lo spogliatoio della Roma
La 32^ giornata di Serie A si apre allo stadio Olimpico con la sfida tra Roma-Pisa. Avviciniamoci insieme al calcio d'inizio in programma per le ore 20.45.