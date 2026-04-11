Domenica alle 18 si gioca Bologna-Lecce in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Orsolini-Castro-Cambiaghi è il tridente proposto da Italiano; ballottaggio tra Moro e Odgaard. Qualche dubbio anche per Di Francesco: Stulic in vantaggio su Cheddira per l'attacco

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