Domenica alle 18 si gioca Bologna-Lecce in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Orsolini-Castro-Cambiaghi è il tridente proposto da Italiano; ballottaggio tra Moro e Odgaard. Qualche dubbio anche per Di Francesco: Stulic in vantaggio su Cheddira per l'attacco
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione
Ravaglia; Zortea, Lucumí, Vitík, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano
- Rossoblù che si devono subito riprendere dopo la sconfitta di giovedì sera. Domenica mancherà Ferguson per squalifica
- Zortea può dare il cambio a Joao Mario. Vitik in pole per affiancare Lucumì
- Ballottaggio tra Moro e Odgaard con il primo al momento favorito
LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione
Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Eusebio Di Francesco
- Qualche dubbio per Di Francesco. Ballottaggi tra Gandelman e Ngom e tra Stulic e Cheddira
- Coulibaly e Ramadani in mezzo al campo
- C'è Falcone tra i pali