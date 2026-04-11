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Bologna-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica alle 18 si gioca Bologna-Lecce in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Orsolini-Castro-Cambiaghi è il tridente proposto da Italiano; ballottaggio tra Moro e Odgaard. Qualche dubbio anche per Di Francesco: Stulic in vantaggio su Cheddira per l'attacco

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
terzino destro
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Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Nikola Moro
Nikola Moro
mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Simon Sohm
Simon Sohm
mezzala sinistra
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Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
attaccante
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Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
ala sinistra

BOLOGNA (4-3-3) la probabile formazione

Ravaglia; Zortea, Lucumí, Vitík, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Vincenzo Italiano

  • Rossoblù che si devono subito riprendere dopo la sconfitta di giovedì sera. Domenica mancherà Ferguson per squalifica
  • Zortea può dare il cambio a Joao Mario. Vitik in pole per affiancare Lucumì
  • Ballottaggio tra Moro e Odgaard con il primo al momento favorito
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
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Lecce
Corrie Ndaba
Corrie Ndaba
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
ala destra
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Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
ala sinistra
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Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

LECCE (4-2-3-1) la probabile formazione

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Eusebio Di Francesco

  • Qualche dubbio per Di Francesco. Ballottaggi tra Gandelman e Ngom e tra Stulic e Cheddira
  • Coulibaly e Ramadani in mezzo al campo
  • C'è Falcone tra i pali

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