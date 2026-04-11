Fabregas: "Dobbiamo giocare con coraggio"

Le parole dell'allenatore del Como alla vigilia della sfida contro l'Inter: "I nerazzurri sono molto vicini a vincere la Serie A, noi dobbiamo fare una grande partita. Per me tutte sono finali di Champions. L'Inter è una squadra forte, vogliamo trovare soluzioni, ovvio. Ma non è che se vinci o perdi contro l'Inter fai una migliore o peggiore stagione. Il percorso è nostro, non possiamo dimenticarlo e fare i fenomeni contro l'Inter"

Cesc Fabregas ancora una volta incrocia il proprio destino con quello dell'Inter con la consapevolezza che effettivamente durante le sfide passate il Como si è mostrato un po' naif: per rompere l'incantesimo nerazzurro bisognerà quindi fare una grande partita , con la mentalità giusta, una buona dose di coraggio e la determinazione a voler segnare. Non importa l'assenza di Lautaro perché il vero jolly per i lariani sono il pubblico di casa e i propri giocator i. Sono i temi della vigilia di Como-Inter, una sfida attesa e interessante: da una parte i nerazzurri chiamati allo sprint finale in campionato senza il proprio bomber; dall'altro il Como che vuole conquistare un posto in Europa. "Domani in campo - dice il tecnico - bisogna fare gol, giocare con coraggio . In momenti specifici avremmo dovuto fare la differenza, non abbiamo fatto gol e non abbiamo vinto. Speriamo di avere una giornata migliore domani. I nerazzurri sono molto vicini a vincere la Serie A, noi dobbiamo fare una grande partita ".

"Li affronteremo con la convinzione di vincere"

Nessuna polemica con la stampa con Fabregas che tira una linea dritta: "Le grandi squadre sono grandi squadre, noi il Como. L'anno scorso abbiamo finito a 49 punti, con un gap con le prime sei. A sette partite dalla fine abbiamo sei punti in più e ci troviamo in semifinale di Coppa Italia. Però non possiamo dimenticare che siamo all'inizio di un percorso, nemmeno a metà. Lasciamo parlare la gente". "Sappiamo chi è l'Inter, sappiamo anche di poter perdere perché - aggiunge Fabregas - hanno giocatori che fanno la differenza. Matematico che quanti più giocatori forti hai, più vinci. Noi domani li affronteremo con la convinzione di vincere. Poi dovremo gestire i momenti, finire l'azione e coprire gli spazi dove ci possono fare male". "All'andata - ricorda - ci hanno fatto gol Carlos Augusto e Thuram in contropiede. Siamo stati un po' naif in alcune situazioni nel 4-0. Io preparo tutte le partite alla stessa maniera. Per me tutte sono finali di Champions. L'Inter è una squadra forte, vogliamo trovare soluzioni, ovvio. Ma non è che se vinci o perdi contro l'Inter fai una migliore o peggiore stagione. Il percorso è nostro, non possiamo dimenticarlo e fare i fenomeni contro l'Inter".