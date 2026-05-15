"Unicum" è il concept su cui il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha improntato il Tavolo tecnico di questo pomeriggio in via San Vitale per la pianificazione e messa a punto del dispositivo di sicurezza destinato alla gestione dei due grandi eventi in programma domenica 17 maggio, il derby di Roma (fissato alle ore 12) e la finale degli Internazionali di tennis (inizio alle 17, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella). Come riporta l'agenzia Agi "univocità nella pianificazione strategica, gestione operativa e vivibilità degli eventi è il comune denominatore che dovrà ispirare i grandi appuntamenti sportivi, che conviveranno nella cornice del Foro Italico, anche attraverso il coinvolgimento consapevole del pubblico tennistico e delle tifoserie chiamate a condividere, in sicurezza, gli spazi interni ed esterni all'impianto sportivo".

I percorsi di avvicinamento

I piani di safety dei due teatri impiantistici sportivi si integreranno con un piano di safety complementare affidato alla Lega Calcio di Serie A e, in una logica di continuità tra gli spazi esterni e quelli interni agli impianti, saranno pianificati e gestiti corridoi di avvicinamento differenziati, così da scongiurare una sovrapposizione incontrollata dei flussi di pubblico. Per i tifosi della Lazio l'approdo nei pressi dello Stadio Olimpico sarà garantito dalla direttrice di piazza di Ponte Milvio in direzione dei settori del lato nord dell'impianto sportivo e del Lungotevere Maresciallo Diaz, mentre per quelli della Roma il corridoio di avvicinamento sarà consentito dal lungotevere Tahon de Revel e, quindi, dal Ponte Duca d'Aosta, con indirizzamento verso i varchi di Piazza Lauro de Bosis. I sostenitori del settore Monte Mario potranno raggiungere lo Stadio Olimpico attraverso la direttrice di Ponte della Musica, Lungotevere della Vittoria e Viale Angelico, per poi intraprendere via dei Gladiatori. La medesima direttrice di avvicinamento sarà destinata agli spettatori del tennis che potranno, invece, raggiungere l'area del Foro italico attraverso l'accesso di viale delle Olimpiadi e di via Canevaro. Impiegati per la supervisione aerea degli spazi interessati dal grande evento sportivo i piloti del Reparto Volo e dai droni in dotazione alla Questura, con il collegamento live delle immagini documentate presso il predetto Centro attivo presso la Sala operativa.