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L'impatto devastante di Malen rende evidente il problema del gol in Serie A

Davide Polizzi

Davide Polizzi

©Getty

Con 10 gol segnati in 12 partite l'olandese sta trascinando la Roma nella corsa Champions. Contro il Pisa ha segnato la sua prima tripletta in giallorosso: nel nostro campionato non ci riusciva nessuno da due anni. E ora è già al terzo posto della classifica marcatori. Due dati che impongono una riflessione 

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