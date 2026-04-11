Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 32^ giornataguida tv
Oggi, sabato 11 aprile, si scende in campo per l 32^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 32^ giornata di Serie A. Si inizia con due partite alle 15.00, Cagliari-Cremonese e Torino-Verona, e si prosegue alle 18.00 con Milan-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Massimiliano Nebuloni e Giovanni Guardalà.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Dario Massara, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 11 aprile
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Dario Massara, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano
- ore 15.00: Cagliari-Cremonese su DAZN 1
- ore 15.00: Torino-Verona su DAZN 2
- ore 18.00: Milan-Udinese su DAZN 1
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- alle 20.45: ATALANTA-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Massimiliano Nebuloni e Giovanni Guardalà