Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 32^ giornata di Serie A. Si inizia con due partite alle 15.00, Cagliari-Cremonese e Torino-Verona, e si prosegue alle 18.00 con Milan-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Massimiliano Nebuloni e Giovanni Guardalà.