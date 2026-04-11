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Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 32^ giornata

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Oggi, sabato 11 aprile, si scende in campo per l 32^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

ATALANTA-JUVE LIVE

Sono quattro gli appuntamenti del sabato della 32^ giornata di Serie A. Si inizia con due partite alle 15.00, Cagliari-Cremonese e Torino-Verona, e si prosegue alle 18.00 con Milan-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Massimiliano Nebuloni e Giovanni Guardalà.

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Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Dario Massara, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

Serie A, la programmazione di oggi

Sabato 11 aprile

  • dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Dario Massara, Maurizio Compagnoni e Michele Padovano
  • ore 15.00: Cagliari-Cremonese su DAZN 1
  • ore 15.00: Torino-Verona su DAZN 2
  • ore 18.00: Milan-Udinese su DAZN 1 
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
  • alle 20.45: ATALANTA-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca di Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Massimiliano Nebuloni e Giovanni Guardalà

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